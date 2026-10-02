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Aaj ka Rashifal 02 October 2026: रुका हुआ पैसा मिलेगा, करियर में मिलेगी सफलता, पढ़ें सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल

आज कुछ जातकों को करियर और कारोबार में उन्नति के अवसर मिल सकते हैं, वहीं कुछ लोगों को पारिवारिक मामलों और स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी. पढ़ें राशिफल.

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Aaj ka Rashifal 02 October 2026: रुका हुआ पैसा मिलेगा, करियर में मिलेगी सफलता, पढ़ें सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल
आज का राशिफल 2 अक्टूबर 2026
Photo Credit: NDTV

Aaj ka Rashifal 02 October 2026: अक्टूबर महीने का दूसरा दिन कई राशियों के लिए नई खुशियां, धन लाभ और रुके हुए कार्यों में सफलता के संकेत लेकर आया है. जहां कुछ जातकों को करियर और कारोबार में उन्नति के अवसर मिल सकते हैं, वहीं कुछ लोगों को पारिवारिक मामलों और स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी. ज्योतिषाचार्य मदनमोहन से जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल, शुभ रंग, शुभ अंक और दिन को बेहतर बनाने के लिए बताए गए खास उपाय.

1. मेष राशि

घर गृहस्थी का विचार पूरा हो जाएगा. विवाह का सपना पूरा होने वाला है. दांपत्य जीवन में सुख प्राप्ति होगी. इच्छित वस्तु भूमि वाहन आदि का लेनदेन हित में रहेगा. गृहस्थी में नई खुशी संभव है. धन लाभ के अच्छे योग हैं. साथी उलझन पैदा कर सकता है. अधिकारी की धनिष्ठता से बचे रहे. प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद संभव है. बढ़ते उत्तरदायित्व को संभालने में आप सक्षम होंगे. बच्चों की साहित्य संगीत पढ़ाई लिखाई में रुचि अत्यधिक रूप से बढ़ेगी मनोरथ सिद्ध होगा. क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें.

उपाय: हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ाएं.
शुभ रंग: केसरिया .
शुभ अंक: 8

2. वृषभ राशि

ग्रहों का प्रभाव मध्यम रहेगा. साझे में पूंजी का निवेश न करें. बढ़ते जनसंपर्क का फायदा उठाएं. घर गृहस्थी में मधुरता रहेगी. मन प्रफुल्लित रहेगा. मित्रों के सहयोग से विदेश यात्रा होगी. योजना पूर्ति में मित्रों का सहयोग अपेक्षित रहेगा. अचानक लाभ होगा मंगल उत्सव मिलन हर्षोल्लास रहेगा. मांगलिक कार्य में आपका जाना सुनिश्चित होगा. गंभीर विषयों पर निर्णय लेने में आप सक्षम होंगे. नजर लगने से बचें.

उपाय: चावल का दान करें .
शुभ रंग: सफेद
शुभ अंक: 1

3. मिथुन राशि

आज का दिन नई खुशियों को लेकर आ रहा है. सोची समझी योजना सफलतापूर्वक प्राप्त होगा. नए मेहमान के आने से आपके ग्रह में खुशी का माहौल बनेगा. मित्रों के संग यात्रा का अवसर प्राप्त होगा. दुविधाजनक स्थिति से बचें लाभ होगा. मगर देर से मौसम के प्रतिकूलता से बचे रहें. धार्मिक यात्रा देव दर्शन का लाभ आपको प्राप्त होगा. वाणी का अच्छा प्रयोग करें. मित्रों के द्वारा बहुत अच्छी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है. विरोधी उलझन पैदा कर सकता है. 

उपाय: हरा मूंग का दान
शुभ रंग: मैरून
शुभ अंक: 7

4. कर्क राशि

चंचलता का विशेष ध्यान रखें. मानसिक संतुलन को अच्छा बनाकर रखें. रुका हुआ धन मिलेगा अतीत के संदर्भ में अनुसंधान का लाभ होगा. मेहनत के चलते सितारा बुलंद होगा. समुद्री यात्रा का सुंदर योग है. सोची समझी योजना कारगर रहेगी. नए मेहमान के आने से खुशी होगी. दुविधा जनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा. लाभ होगा मगर देर से बढ़ते उत्तरदायित्व को आप संभालेंगे. नौकरी में प्रमोशन के योग हैं. 

उपाय: लाल फूल शिव जी को चढ़ाएं.
शुभ रंग: सिल्वर
शुभ अंक: 6

5. सिंह राशि

राजनीतिक संपर्क से लाभ होगा. क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें. विरोधियों को शिकस्त मिलेगी. उन्नति परत समाचार मिलेगा. सामाजिक धार्मिक कार्यों में मन लगेगा. दीर्घकालीन विवाद समझौता के द्वारा सुलझेगा बच्चों का मन खेलकूद में लगेगा. गृहस्थी की समस्या सुलझ जाएगी. पारिवारिक क्षेत्र में मंगल कार्य होंगे. जमीन जायदाद वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा. 

उपाय: लाल मसूर का दान
शुभ रंग: लाल
शुभ अंक: 2

6. कन्या राशि

किसी परिचित के सहयोग से कारोबार में पर्याप्त उन्नति होगी. नए कार्य क्षेत्र का एक और स्थान बनाने का प्रयास निरंतर करते रहेंगे. इष्ट मित्रों के साथ यात्रा पर जाना होगा. परिवार में आगंतुकों से खुशी होगी. आत्म शक्ति का विकास होगा. वाणी का प्रयोग के द्वारा समाज में आपको प्रतिष्ठा प्राप्त होगी. मतभेद ना करें कानूनी विवाद में विजय होगी. समय आपकी प्रतीक्षा कर रहा है. भाग्य के भरोसे ना रहे. परिचित से आपको लाभ होगा रुका हुआ कार्य आप आपका पूर्ण होगा. अपने मन की बातों को किसी को ना बताएं.

उपाय: चीनी रोटी कुत्ता को खिलाएं.
शुभ रंग: हरा
शुभ अंक: 4

7. तुला राशि

अचानक लाभ का योग बनेगा. हर्ष विवाद से बचे रहें. कानूनी मानसिक परेशानी संभव है. प्रतियोगिता परिणाम उत्तम होंगे. आपका घूमने का विचार पूर्ण होगा. बहुत अच्छे जगह पर आप पहाड़ी क्षेत्र का यात्रा कर पाएंगे. खर्चे पर नियंत्रण बनाए रखें. इच्छित वस्तु खरीदी जाएगी. धन का प्रयोग सोच समझकर करें. लेनदेन में सावधानी बरतें, उधार मांगने वाले लोगों से सावधान रहें. शेयर मार्केट में पैसा धीमी गति से लगाए. 

उपाय: अंधों को कपड़े दान करें
शुभ रंग: पीला
शुभ अंक: 9

8. वृश्चिक राशि

राजनीतिक जोड़ तोड़ में सफल होंगे. प्रयोजन वियोग में जब संभव है. कानूनी विवाद और व्यावसायिक उलझन नया मोड़ ले सकता है. बढ़ती जिम्मेदारियां को संभालने में सक्षम होंगे. असफलता के मध्य सफलता मिलेगी. सुखों प्रयोग वस्तु खरीदी जाएगी. यात्रा छोटी होगी मगर लाभप्रद होगी. क्रोध पर नियंत्रण बनाएं. किसी पुराने विवाद को नया मोड़ मिल सकता है. स्वास्थ्य कुछ प्रतिकूल चलेगा छोटी-मोटी दिक्कतों से घबराएं नहीं. उतार-चढ़ाव के दौर से गुजरना पड़ेगा मनोज शाह में वृद्धि होगी धन आने के शुभ योग हैं. 

उपाय: चने का दाल दान करें
शुभ रंग: संतरी.
शुभ अंक: 7

9. धनुराशि

ये ग्रह चल के प्रभाव से लाभदायक रहेगा. बनते बिगड़ते परिवेश में नए आयाम मिलेंगे. दीर्घकालीन से जो चल रहा है. आपका विवाद वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा. वाहन लेने की इच्छा पूर्ण होगी. लाभ खर्च समान रहेगा. उन्नति परत समाचार मिलेगा. दीर्घकालीन गृहस्थी की समस्या सुलझ जाएगी. कर्म उद्योग में शैथिल्यता नुकसान दायक है. नए अवसर को अपने का प्रयास करें. वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें.  आशा अतीत लाभ का सहयोग बनेगा. सुखद समाचार आपको प्राप्त होंगे.

उपाय: कॉपी पेंसिल का दान करें
शुभ रंग: बैंगनी कलर
शुभ अंक:

10. मकर राशि

कुछ नया करने की इच्छा आपकी पूर्ण होगी. सोची हुई वस्तु खरीदी जाएगी. कारोबार का विचार बनेगा. तबादले की प्रक्रिया हो सकती है. स्थानांतरण के सुंदर योग हैं. कार्य क्षेत्र में प्रमोशन होने की खुशखबरी. प्राप्त हो सकती है. असफलता के मध्य सफलता मिलेगी. आलस से प्रमाण अवंती का कारक है. घर गृहस्थी दफ्तर आदि में उत्तरदायित्व बढ़ेगा. राज समाज में मान सम्मान बढ़ेगा. नित्यानंद का अनुभव होगा वाहन लेने के शुभ योग हैं.

उपाय: कौवे को रोटी दें.
शुभ रंग: नीला
शुभ अंक: 8

11. कुंभ राशि

ये समय फायदेमंद रहेगा. नई योजना हाथ में आएगी. सरकार के द्वारा चलाए गए अभियानों में से आपको अत्यधिक रूप से लाभ प्राप्त के योग हैं. धार्मिक कार्यों का शुभ अवसर मिलेगा यात्रा छोटी व लाभप्रद होगी. राज समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा. धार्मिक कार्यों में आप संलग्न होंगे. व्यापार वर्ग के लोगों के लिए व्यापार के लिए बहुत उन्नति युक्त समय है. आर्थिक मदद मिलेगी. बच्चों को खेलकूद और महिलाओं को भ्रमण का अवसर प्राप्त होगा. आप नई जिम्मेदारियां को उठाने में आप सक्षम होंगे.

उपाय: हनुमान मंदिर में सरसों तेल का दीपक जलाएं
शुभ रंग: आसमानी
शुभ अंक: 6

12. मीन राशि

सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. लंबी यात्रा के सुंदर योग हैं. घर गृहस्थी का विचार पूरा हो जाएगा. रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा. वाणी और क्रियाकलापों पर नियंत्रण बनाए रखें. स्वस्थ कुछ प्रतिकूल चलेगा छोटी-मोटी दिक्कतों से घबराएं नहीं. पड़ोसियों द्वारा अमर यदि व्यवहार से बचें. खान-पान का विशेष ध्यान रखें. घर में नई सामग्री आने का योग बन रहा हैय. कार लेने का सपना आपका पूरा होगा.  दुश्मनों के ऊपर जीत हासिल होगी. स्थानांतरण सरलता पूर्वक होगा. 

उपाय: गुड़ का दान करें. 
शुभ रंग: गुलाबी
शुभ अंक: 7

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