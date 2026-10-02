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Capricorn Tarot Card Rashifal: भावनाओं में आकर फैसला न करें, कार्यों की सही रूपरेखा बनाएं

Capricorn Tarot Card Horoscope 02 October: The Moon की ऊर्जा पारिवारिक जीवन में सकारात्मक और आवश्यक बदलाव की कोशिश, कार्यक्षेत्र में अपने व्यक्तित्व और व्यवहार में परिवर्तन लाकर लोगों पर प्रभाव डालने की सोच और व्यर्थ के बातों और कार्यों को लेकर तनाव ग्रस्त होने से बचने के कोशिश की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं मकर राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Capricorn Tarot Card Rashifal: भावनाओं में आकर फैसला न करें, कार्यों की सही रूपरेखा बनाएं
Capricorn Aaj Ka Rashifal 02 October 2026 | Makar Tarot Card horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Capricorn Tarot Card Horoscope 02 October 2026 Makar Tarot Card Rashifal: बिना बात के बहस ना करें. रिश्तो को मधुर बनाए रखने के लिए छोटी-छोटी बातों को नजर अंदाज करने की कोशिश करें.पारिवारिक मामलों में बिना मांगे सलाह ना दे.यदि किसी कार्य को पूरा करने के लिए आपकी आवश्यकता पड़ रही है. तो पहले उस कार्य को समझने का प्रयास करें.बिना अनुभव के किसी महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी स्वयं पर ना लें.बच्चों की खेलकूद में हुई लड़ाई को लेकर पड़ोसियों से विवाद हो सकता है. इस स्थिति में समझदारी और सूझबूझ से विवाद को खत्म करने का प्रयास करना बेहतर रहेगा. 

व्यवसायिक/ Professional

कार्य क्षेत्र में अपने कार्यों को समय से पूरा करें .बार-बार किसी कार्य में हो रही परेशानी को नजरअंदाज ना करें. अपने कार्यों को लेकर व्यवस्थित रूपरेखा बनाएं. भावनाओं के आधार पर कोई भी निर्णय न ले .यदि किसी कार्य को लेकर काफी परेशानी महसूस कर रहे हैं. तो उच्च अधिकारी या संबंधित वरिष्ठ जन से बात की जा सकती है. अपने व्यवहार में कड़वाहट ना लाएं.अपनी सोच को सकारात्मक और प्रभावशाली बनाए रखें. व्यक्तित्व और व्यवहार में परिवर्तन लाकर लोगों पर अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं. 

स्वास्थ्य/Health

लंबे समय से पेट दर्द की परेशानी को लेकर चिंता हो सकती है. किसी अच्छे चिकित्सक से सही इलाज लें. 

आर्थिक स्थिति/Finance

शेयर्स बाजार में पैसा लगाने के बाद मित्र के साथ कर सकते हैं. किसी अच्छे आर्थिक सलाहकार से सलाह लेने की बात से सहमत होंगे. 

रिश्ते/Relationship

पिता के साथ हुई अनबन को खत्म करें. वैचारिक मतभेद रिश्तो में गलतफहमी बढ़ा सकता है.
 

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