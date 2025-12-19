Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 19 December 2025: कन्या राशि पर किस्मत रहेगी मेहरबान तो धनु को मिलेंगी अपनों से खुशियां, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 19 December 2025: आज पौष मास की अमावस्या पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, जिसके कारण आज कन्या, कुंभ और धनु जैसी राशियों के साथ सुख-सौभाग्य बना रहेगा. आज इन राशियों को घर और बाहर दोनों जगह लोगों से भरपूर समर्थन और सहयोग मिलेगा. इनकी करियर में प्रगति होगी. आज इन राशियों के जातक कारोबार में मनचाहा लाभ कमाएंगे, लेकिन मेष, मिथुन और तुला जैसी राशियों को आज अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखते हुए अपने काम बेहद सावधानी के साथ करने होंगे. आज आपके कैसा रहेगा आपका दिन, जानने के लिए पढ़ें 19 दिसंबर 2025, शुक्रवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

19 दिसंबर, 2025 शुक्रवार को आज चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. आज आप सांसारिक विषयों को छोड़कर आध्यात्मिकता में ज्यादा रुचि लेंगे. ध्यान और चिंतन से आपके मन को शांति मिलेगी. आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए समय बहुत अच्छा है. आपको अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा. आपके विरोधी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे. नए काम का आरंभ करने के लिए उचित समय नहीं है. प्रेम जीवन में सफलता मिलेगी. विद्यार्थी भी पढ़ाई में रुचि लेंगे.

वृषभ (Taurus)

19 दिसंबर, 2025 शुक्रवार को आज चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. आप अपने वैवाहिक जीवन का आनंद ले सकेंगे. परिवार के साथ कोई सामाजिक प्रसंग अथवा छोटे प्रवास पर जाने से आपको आनंद का अनुभव होगा. मित्रों और सगे संबंधियों के साथ स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाएंगे. विदेश में रहने वाले करीबियों के समाचार मिलेंगे. अचानक आर्थिक लाभ हो सकता है. व्यापारियों के लिए समय लाभदायक है. समाज में आप मान- सम्मान प्राप्त कर सकेंगे.

19 दिसंबर, 2025 शुक्रवार को आज चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. अधूरे काम पूरा करने के लिए समय अच्छा है. आपके परिवार में आनंद और उत्साह का वातावरण होगा. अपने काम में यश एवं प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकेंगे. लोगों के साथ बातचीत के दौरान स्वभाव को शांत रखना आवश्यक है. वाणी पर संयम रखें, नहीं तो विवाद की संभावना बनी रहेगी. आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे. विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे. नौकरी करने वाले लोग लाभ प्राप्त कर सकेंगे.

कर्क (Cancer)

19 दिसंबर, 2025 शुक्रवार को आज चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. आपको आज चित्त को शांत रखकर दिन व्यतीत करना चाहिए. शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता से भय पैदा होगा. अचानक धन खर्च होने की संभावना रहेगी. प्रेमियों के बीच विवाद और मतभेद हो सकता है. किसी नए व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो सकते हैं. इस कारण आपके पुराने संबंधों में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है. किसी नए काम की शुरुआत करने या प्रवास करने के लिए दिन अनुकूल नहीं है. आपको पेट की तकलीफ हो सकती है.

सिंह (Leo)

19 दिसंबर, 2025 शुक्रवार को आज चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. आज आपके परिवार में सुख- शांति का वातावरण रहेगा. माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी. हालांकि आज नकारात्मकता आपके मन को दु:खी करेगी और आपको बेचैनी का अनुभव होगा. आज मकान, जमीन या वाहन के दस्तावेजी काम करने के लिए योग्य दिन नहीं है. नौकरी करने वाले लोगों को किसी बात की चिंता हो सकती है. व्यापार में भी आपको कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है. प्रेम जीवन के लिए दिन सामान्य है.

कन्या (virgo)

19 दिसंबर, 2025 शुक्रवार को आज चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. बिना विचारे किसी भी तरह के काम में रुचि ना लें. आप किसी से इमोशनल संबंध में जुड़ सकते हैं. भाई-बहनों के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे. मित्रों और स्नेहीजनों से मिलना- जुलना होगा. रहस्यमय विद्या में आपकी रुचि बढ़ेगी. आध्यात्मिकता में आगे बढ़ सकते हैं. विरोधियों के साथ आप अच्छी तरह टक्कर ले सकेंगे. ऑफिस में दिया काम आसानी से पूरा कर सकेंगे. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है. सीनियर्स की मदद से अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे.

तुला (Libra)

19 दिसंबर, 2025 शुक्रवार को आज चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. आज आपका मन नकारात्मक विचारों से घिरा रहेगा. क्रोध के कारण आपकी वाणी में कठोरता रहेगी. इस कारण परिजनों के साथ मतभेद होगा. गलत खर्च हो सकता है. स्वास्थ्य खराब हो सकता है. मन में किसी बात की चिंता रहेगी. गलत और नियम विरोधी काम से अपने आपको दूर रखें. विद्यार्थियों की पढ़ाई में अवरोध आ सकता है.

वृश्चिक (Scorpio)

19 दिसंबर, 2025 शुक्रवार को आज चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आज आपको शारीरिक और मानसिक रूप से प्रसन्नता का अनुभव होगा. कार्यस्थल पर कोई आसान टारगेट मिल सकता है, जिसे लेकर आप उत्साहित रह सकते हैं. आर्थिक लाभ होने के योग हैं. हालांकि किसी बड़े निवेश की ओर जाने से पहले आपको बेहद सावधानी रखना चाहिए. परिवार में सुख और शांति का वातावरण बना रहेगा. मित्रों और स्नेहीजनों के साथ मुलाकात से आनंद होगा. किसी रमणीय स्थल पर प्रवास या पर्यटन की संभावना अधिक है.

धनु (Sagittarius)

19 दिसंबर, 2025 शुक्रवार को आज चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. आज आपके निर्धारित काम में सफलता मिलेगी. आर्थिक लाभ की संभावना है. सपरिवार मांगलिक कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर मिलेगा. कहीं घूमने जाने या खासकर किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की संभावना है. स्वजनों का साथ मिलने से आपको हर्ष होगा. दांपत्यजीवन में निकटता और मधुरता का अनुभव होगा. प्रेम जीवन में उत्साह बना रहेगा. समाज में आपका यश बढ़ेगा.

मकर (Capricorn)

19 दिसंबर, 2025 शुक्रवार को आज चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. आपके घर में किसी शुभ प्रसंग की संभावना है. किसी वस्तु की खरीदारी के लिए आज का दिन अनुकूल है. आज शेयर बाजार में भी लाभ मिलने की संभावना है. आप मित्रों और स्नेहीजनों से मिलकर आनंद का अनुभव करेंगे. किसी सामाजिक काम, नौकरी या व्यवसाय में लाभ होगा. मान-सम्मान मिलेगा, पत्नी और संतान से भी आपको सहयोग मिलेगा. विवाहत्सुक लोगों के रिश्ते की बात कहीं चल सकती है.

कुंभ (Aquarius)

19 दिसंबर, 2025 शुक्रवार को आज चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. आज आपके उच्च अधिकारी और बुजुर्ग आपसे प्रसन्न होंगे. आपको सभी कामों में सफलता मिलेगी. नौकरी और व्यवसाय में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी. कोई अधूरा काम पूरा होने से आपकी चिंता दूर होगी. आपका स्वास्थ्य तथा मान-सम्मान बढ़ेगा. वैवाहिक जीवन में आनंद रहेगा. जीवनसाथी के साथ प्रेम संबंध और मजबूत होंगे. विद्यार्थियों को उचित सफलता के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी.

19 दिसंबर, 2025 शुक्रवार को आज चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. आज आपको शारीरिक और मानसिक बेचैनी महसूस होगी. संतान पक्ष की चिंता हो सकती है. ऑफिस में उच्च पदाधिकारियों के साथ विवाद हो सकता है और उनके नाराज होने की संभावना है. आपके विरोधी आपके लिए कठिनाई पैदा कर सकते हैं. मन पर नकारात्मकता का प्रभाव होगा. सरकारी काम में चिंता हो सकती है. संतान के साथ मतभेद होने की भी संभावना है. आज का दिन आप धैर्य के साथ गुजारें.

