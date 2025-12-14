विज्ञापन
विशेष लिंक

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 15 December 2025: मेष को मिलेगा मान-सम्मान तो मकर का होगा प्रमोशन, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 15 December 2025: आज सोमवार के दिन चंद्रमा तुला राशि में हैं, जिसके कारण आज मेष, सिंह और मकर राशि के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है. आज इन राशियों को करियर-कारोबार में मनचाहा लाभ होगा और इन्हें अपनों के साथ हंसी-खुशी दिन बिताने के अवसर प्राप्त होंगे. आपके लिए कैसा रहेगा आज का दिन, जानने के लिए पढ़ें 15 दिसंबर 2025, सोमवार का पूरा राशिफल.

Read Time: 7 mins
Share
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 15 December 2025: मेष को मिलेगा मान-सम्मान तो मकर का होगा प्रमोशन, पढ़ें अपना भी राशिफल
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 15 December 2025: मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 15 दिसंबर 2025 का पूरा राशिफल.
NDTV

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 15 December 2025: आज पौष मास के कृष्णपक्ष की एकादशी तिथि पर आज चंद्रमा तुला राशि में है, जिसके कारण आज मेष, सिंह और मकर जैसी राशियों का दिन गुडलक लिए रहने वाला है. आज इन राशियों का पूरा दिन हंसी-खुशी बीतेगा और कार्यक्षेत्र में इन्हें अनुकूलता रहेगी, लेकिन यदि बात करें मिथुन, कर्क और कन्या जैसी राशियों की तो इन्हें आज कामकाज के सिलसिले में अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है. आज इन राशियों को वाद-विवाद से दूर रहने में भलाई रहेगी. आपके लिए आज करियर-कारोबार से लेकर घर-परिवार तक के लिए कैसा रहेगा दिन, जानने के लिए पढ़ें 15 दिसंबर 2025, सोमवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

Latest and Breaking News on NDTV

15 दिसंबर, 2025 सोमवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति सातवें भाव में होगी. आज आपको सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र में प्रसिद्धि मिलेगी. परिवार एवं दांपत्यजीवन में सुख और संतोष का अनुभव होगा. आप दिनभर रोमांटिक बने रहेंगे. प्रेम जीवन में सफलता मिलेगी. जीवनसाथी के साथ ताल-मेल अच्छा रहेगा. मौज-मस्ती और मनोरंजन में व्यस्त रह सकते हैं. व्यापार में भागीदारी के काम से लाभ होगा. नौकरीपेशा लोगों की भी अधिकारी प्रशंसा करेंगे.

वृषभ (Taurus)

Latest and Breaking News on NDTV

15 दिसंबर, 2025 सोमवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में होगी. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होने के चलते आप अपने काम निर्धारित रूप से पूरा कर सकेंगे. बीमार व्यक्ति आज स्वास्थ्य में सुधार का अनुभव करेंगे. ननिहाल पक्ष से अच्छे समाचार मिलेंगे. कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. रुके हुए काम आज पूरे होंगे. प्रेम जीवन में आपको अपने प्रिय की बातों को भी सम्मान देना होगा. विद्यार्थियों के लिए समय अभी लाभ का बना हुआ है.

Latest and Breaking News on NDTV

15 दिसंबर, 2025 सोमवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पांचवें भाव में होगी. नए काम की शुरुआत के लिए दिन अनुकूल नहीं है. आज कार्यस्थल पर अधूरे काम पूरे करें. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है. जीवनसाथी और संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है. चर्चा, वाद-विवाद के दौरान मानहानि न हो. मित्रों के पीछे धन खर्च होगा. शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता के कारण उत्साह में कमी आएगी. विद्यार्थियों के लिए सामान्य रूप से समय अच्छा है.

कर्क (Cancer)

Latest and Breaking News on NDTV

15 दिसंबर, 2025 सोमवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति चौथे भाव में होगी. आज कोई अनजाना भय आपको लगा रहेगा. सीने में दर्द हो सकता है. परिवार में लोगों के बीच मतभेद हो सकता है. किसी बात को लेकर आपका दिल दु:ख सकता है. हालांकि दोपहर के बाद स्थिति में अचानक परिवर्तन होगा. आप परिवार के साथ घर की साज-सजावट पर ध्यान देंगे. आज कोई मेहमान भी आपके घर आ सकता है. आप परिवार के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम भी बना सकते हैं. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य से अच्छा रहेगा.

सिंह (Leo)

Latest and Breaking News on NDTV

15 दिसंबर, 2025 सोमवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति तीसरे भाव में होगी. आज तन और मन से स्वस्थ और खुश रहेंगे. पड़ोसी और भाई-बंधुओं के साथ संबंध अच्छे रहेंगे. निर्धारित काम समय पर पूरे होंगे. छोटी यात्रा होगी. भाग्यवृद्धि का अवसर मिलेगा. विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे. प्रिय व्यक्ति की निकटता से आपको खुशी होगी. प्रेम संबंधों में घनिष्ठता आएगी. आर्थिक लाभ होगा. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे. विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शुभ फलदायी है.

कन्या (virgo)

Latest and Breaking News on NDTV

15 दिसंबर, 2025 सोमवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दूसरे भाव में होगी. किसी बात को लेकर मन उलझन में रहेगा. नकारात्मक विचारों से मानसिक अस्वस्थता रहेगी. परिवार के सदस्यों के साथ गलतफहमी या मनमुटाव हो सकता है. अनावश्यक खर्च होगा. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा. बौद्धिक चर्चा के दौरान विवाद से बचें. किसी यात्रा की संभावना है. आयात-निर्यात के काम में सफलता मिलेगी. दोपहर के बाद का समय आपके लिए अच्छा है. इस दौरान आपका ध्यान केवल आपके काम पर होगा.

तुला (Libra)

Latest and Breaking News on NDTV

15 दिसंबर, 2025 सोमवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पहले भाव में होगी. आज आपकी रचनात्मक शक्तियां प्रकट होंगी. रचनात्मक कामों में आपकी रुचि रहेगी. वैचारिक दृढ़ता से आपके काम सफल बनेंगे. किसी नए आभूषण, वस्त्र, मौज-शौक के साधन तथा मनोरंजन के पीछे आज पैसे खर्च करेंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. जीवनसाथी तथा प्रिय व्यक्ति का साथ आपको रोमांचित करेगा. इस दौरान मन से आप प्रसन्न रहेंगे. व्यापारियों को भी कोई आर्थिक लाभ मिल सकता है.

वृश्चिक (Scorpio)

Latest and Breaking News on NDTV

15 दिसंबर, 2025 सोमवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति बारहवें भाव में होगी. आज के दिन मौज-शौक और मनोरंजन के पीछे खर्च होगा. थकान रहने से मन किसी काम में नहीं लगेगा. मन में किसी बात की चिंता रहेगी. वाहन संभालकर चलाएं. परिजनों और सगे-संबंधियों के साथ गलतफहमी या अनबन होगी. कोर्ट-कचहरी के कामों में सावधानी रखें. संयमित व्यवहार से अनर्थ से बचा जा सकेगा. आज आपको धैर्य के साथ आज का दिन गुजारना चाहिए.

धनु (Sagittarius)

Latest and Breaking News on NDTV

15 दिसंबर, 2025 सोमवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति ग्यारहवें भाव में होगी. आर्थिक लाभ और सामाजिक प्रतिष्ठा मिलने से आप पारिवारिक जीवन में भी सुख और संतोष की भावना का अनुभव करेंगे. आय में वृद्धि और व्यापार में लाभ होगा. मनपसंद व्यक्ति के साथ सुखद पलों का आनंद लेंगे. मित्रों के साथ रमणीय स्थलों पर जाने का मौका मिल सकता है. अविवाहितों के रिश्ते की बात कहीं चल सकती है. पत्नी तथा पुत्र से लाभ होने की संभावना है.

मकर (Capricorn)

Latest and Breaking News on NDTV

15 दिसंबर, 2025 सोमवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दसवें भाव में होगी. व्यापार में लाभ होने के संकेत हैं. वसूली, यात्रा, आय आदि के लिए दिन शुभ है. सरकारी काम में सफलता मिलेगी. नौकरी में अधिकारी आपके काम की प्रशंसा करेंगे.. पदोन्नति के योग हैं. पिता से लाभ होगा. संतान की पढ़ाई के संबंध में संतोष की भावना का अनुभव होगा. प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आज परिवार के सदस्यों के साथ कोई पुराना मतभेद दूर होने से मन हल्का महसूस कर सकता है. आर्थिक लाभ हो सकता है, लेकिन निवेश संबंधी योजना नहीं बनाएं.

कुंभ (Aquarius)

Latest and Breaking News on NDTV

15 दिसंबर, 2025 सोमवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति नवें भाव में होगी. विरोधियों के साथ वाद-विवाद न करने की सलाह दी जाती है. शारीरिक रूप से अस्वस्थता बनी रहेगी. नौकरी में उच्च अधिकारी के साथ काम करते समय संभलकर रहें. विवाद से बचने के लिए ज्यादातर समय मौन रहें. व्यापार में विरोधी आपसे आगे निकल सकते हैं. आनंद-प्रमोद के पीछे धन का खर्च हो सकता है. संतान के विषय में चिंता बनी रहेगी. विदेश में बसे दोस्तों या रिश्तेदारों से बात करने का मौका मिलेगा.

Latest and Breaking News on NDTV

15 दिसंबर, 2025 सोमवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति आठवें भाव में होगी. आपको अचानक आर्थिक लाभ होने की संभावना है. शरीर और मन में थकान और अस्वस्थता का अनुभव होगा. पेट में तकलीफ तथा सर्दी, दमा और खांसी की संभावना रहेगी. आज स्वास्थ्य खराब होने के चलते आपका मन काम में नहीं लगेगा. ईश्वर भक्ति और अच्छे विचारों से आप मानसिक राहत का अनुभव करेंगे. परिजनों के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे. जीवनसाथी की मदद से आपकी परेशानी दूर हो सकेगी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaj Ka Rashifal, Today Horoscope 2025, Horoscope Today 2025, Faith
Get App for Better Experience
Install Now