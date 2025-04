Explainer: क्या आपने भी बनाया है AI पर जिबरी वाला फोटो? तो जानिए क्यों 'मुजरिम' आप भी हैं

Studio Ghibli की स्थापना 1985 में फिल्मकार हायो मियाज़ाकी, इसाओ ताकाहाता और तोशियो सुज़ुकी ने की थी. जापान का ये सबसे प्रतिष्ठित एनिमेशन स्टूडियो रहा है, जिसकी ख़ासियत हाथ से बने एनिमेशन, तस्वीरों या पात्रों की अद्भुत भाव भंगिमाएं, बहुत ही बारीकी से रची गई पृष्ठभूमि और कहानी कहने का बेहद दिलचस्प तरीका है. Studio Ghibli का ये अद्भुत सौंदर्य बोध बीते चार दशकों से लोगों को लुभाता रहा है. ये anime art एक तरह का खुशनुमा माहौल बनाती है, एक तरह की ज़िंदादिली दिखाती है. अगर तनाव भरे चेहरों को भी दिखाया गया हो तो वो आंखों और ज़ेहन पर भारी नहीं पड़ते. इस एनिमे आर्ट में इस्तेमाल रंगों में अलग सी ऊष्मा महसूस होती है, उसके स्केच उसे अलग बनाते हैं. यही वजह है कि Studio Ghibli की इमेज देखते ही पहचानी जाती है और अगर किसी ख़ूबसूरत कहानी में उन्हें पिरो दिया जाता है तो वो अपने आप में एक अद्भुत कृति की तरह सामने आती है. यही Studio Ghibli इफेक्ट है, जिसे ChatGPT के नए संस्करण से धक्का लगा है.

कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये कला की चोरी नहीं है. क्या ये कलाकारों से उनके हक़ को छीनना नहीं है. उनकी प्रतिभा के साथ अन्याय नहीं है. क्या ये बौद्धिक संपदा अधिकारों को दूसरे तरीके से हथियाना नहीं माना जाएगा. क्या इसके लिए ChatGPT को ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए. क्या हम सभी लोगों को जिन्होंने भी ChatGPT से गिबली स्टाइल में इमेज बनवाई हैं, इस अपराध के लिए ज़िम्मेदार नहीं हो गए हैं. ऐसे तमाम सवाल हैं जो कलाकारों की दुनिया में लगातार उठ रहे हैं. इस बीच ChatGPT द्वारा बनाई जा रही इन तस्वीरों पर अभी तक Studio Ghibli के संस्थापक हायो मियाज़ाकी की प्रतिक्रिया नहीं आई है, अलबत्ता उनके करोड़ों प्रशंसक ज़रूर नाराज़ हैं, लेकिन AI आर्ट को लेकर मियाज़ाकी की एक पुरानी प्रतिक्रिया का काफ़ी ज़िक्र हो रहा है.

