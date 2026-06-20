दिल्ली: पार्किंग को लेकर हुए विवाद में  महिला की हत्या, पुलिस ने एक को पकड़ा

दिल्ली के द्वारका इलाके में गाड़ी की पार्किंग को लेकर हुए विवाद में एक महिला की हत्या कर दी गई है. पुलिस के अनुसार इस घटना आरोपी शख्स के साथ-साथ उसका नाबालिग बेटा भी शामिल है. पुलिस घटना की जानकारी मिलने के बाद एक आरोपी की पकड़ लिया है. जबकि दूसरी की तलाश की जा रही है.

द्वारका पुलिस के अनुसार आपसी विवाद की शुरुआत गाड़ी की पार्किंग को लेकर हुई थी. इसके बाद आरोपी शख्स और उसके बेटे ने महिला पर चाकू से हमला कर दिया. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी और पीड़ित पक्ष के बीच पहले भी कई बार विवाद हो चुका था. पुलिस फिलहाल इस मामले में दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी है. इस घटना में मृतक महिला का पति गंभीर रूप से घायल है.

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