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दिल्ली: पार्किंग को लेकर हुए विवाद में  महिला की हत्या, पुलिस ने एक को पकड़ा

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि पीड़ित और आरोपी परिवार के बीच पहले भी कई बार आपस में कहासुनी और नोकझोंक हो चुकी है. पुलिस फिलहाल इस मामले में दूसरे आरोपी की तलाश कर रही है.

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दिल्ली: पार्किंग को लेकर हुए विवाद में  महिला की हत्या, पुलिस ने एक को पकड़ा
नई दिल्ली:

दिल्ली के द्वारका इलाके में गाड़ी की पार्किंग को लेकर हुए विवाद में एक महिला की हत्या कर दी गई है. पुलिस के अनुसार इस घटना आरोपी शख्स के साथ-साथ उसका नाबालिग बेटा भी शामिल है. पुलिस घटना की जानकारी मिलने के बाद एक आरोपी की पकड़ लिया है. जबकि दूसरी की तलाश की जा रही है. 

द्वारका पुलिस के अनुसार आपसी विवाद की शुरुआत गाड़ी की पार्किंग को लेकर हुई थी. इसके बाद आरोपी शख्स और उसके बेटे ने महिला पर चाकू से हमला कर दिया. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी और पीड़ित पक्ष के बीच पहले भी कई बार विवाद हो चुका था. पुलिस फिलहाल इस मामले में दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी है. इस घटना में मृतक महिला का पति गंभीर रूप से घायल है. 

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लेखक के बारे में
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मुकेश सिंह सेंगर
डेप्युटी एडिटर - क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन
साल 2003 में मीडिया करियर की शुरुआत BAG Films से हुई। शुरुआती दिनों से ही अपराध और खोजी पत्रकारिता में गहरी दिलचस्पी रही। 2005 में NDTV से जुड़े और उस... और पढ़ें
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