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दिल्ली के मंडावली में चलती कार में महिला से यौन उत्पीड़न, मोमोज खिलाने के बहाने ले गया था बाहर

महिला का आरोप है कि कार सवार ने उससे अश्लील बातें कीं और यौन संबंध बनाने का दवाब डाला. उसे गलत तरीके से छुआ और उसे कार से बाहर नहीं निकलने दिया.

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दिल्ली के मंडावली में चलती कार में महिला से यौन उत्पीड़न, मोमोज खिलाने के बहाने ले गया था बाहर
चलती कार में महिला का यौन उत्पीड़न.

पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में एक 24 साल की महिला के साथ चलती कार में यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है. महिला ने इसे लेकर शिकायत भी दर्ज कराई है. उसने अपनी शिकायत पर कहा है कि आरोपी उसे मोमोज खिलाने के बहाने बाहर ले गया और बाद में CNG भरवाने के लिए गाड़ी रोकने की बात कही, लेकिन फिर गाड़ी को एक सुनसान रास्ते की ओर मोड़ दिया.

महिला ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप

महिला का आरोप है कि शख्स उससे अश्लील बातें करने लगा और यौन संबंध बनाने का दवाब डाला. उसे गलत तरीके से छुआ और उसे कार से बाहर नहीं निकलने दिया. इस पूरी घटना को उसने अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया.उसने पुलिस से मामले की शिकायत की. शिकायत के आधार पर मंडावली पुलिस ने BNS की संबंधित धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. 

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पुणे में महिला वकील का कार में यौन उत्पीड़न

एक महीने पहले पुणे से भी इस तरह का मामला सामने आया था, चलती कार में एक महिला वकील का यौन उत्पीड़न किया गया था. इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को पकड़ा था, अब राजधानी दिल्ली में भी ऐसा ही मामला सामने आया है. महिला का यौन उत्पीड़न करने वाला शख्स उसका जानकार है. शिकायत के मुताबिक, वह उसे मोमोज खिलाने के बहाने बाहर लेकर गया और फिर सुनसान जगह ले जाकर उसका फायदा उठाने की कोशिश की. हालांकि महिला ने पूरी घटना अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर ली.

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