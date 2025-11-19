विज्ञापन
नीली, सिल्वर मशीनें क्या हैं, आतंक के आका डॉ मुजम्मिल ने इनको दुकानदार के पास क्यों रखवाया?

Delhi Blast Case: मुजम्मिल ने एक महीने पहले उस दुकानदार से उसकी दुकान पर दो बड़ी मशीनें रखने को कहा था. उसने कहा था कि बहन की शादी के लिए गांव जा रहा हूं इसे दुकान पर संभाल कर रख लेना. डॉ मुजम्मिल पर सब यकीन करते थे इसलिए उसने वह समान दुकान पर रख लिया.

दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉ मुजम्मिल पर एक और एक्शन.
  • दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉ मुजम्मिल के घर से पहले अमोनियम नाइट्रेट,अब उसके इलाके से दो मशीनें जब्त हुई हैं.
  • कश्मीर पुलिस ने डॉ मुजम्मिल के इलाके से दो बड़ी मशीनें जब्त की हैं, जिनकी जांच अभी जारी है.
  • मशीनें एक दुकानदार के पास मिलीं, जिसने दो साल पहले अपने जले हुए बच्चे के इलाज में डॉ मुजम्मिल की मदद ली थी
नई दिल्ली:

दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉ मुजम्मिल के घर जहां अमोनियम नाइट्रेट का जखीरा, स्विफ्ट कार से मैगजीन, असॉल्ट रायफल, कारतूस मिले. वहीं अब उसी के इलाके से उसकी 2 मशीनें भी बरामद हुई है. कश्मीर पुलिस ने मशीनों को अपने कब्जे में ले लिया है. जिसके घर से ये समान मिला उससे पूछताछ की जा रही है.

कैसे मिली पुलिस को ये 2 मशीनें

फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉ मुजम्मिल शकील के राज धीरे-धीरे खुलते जा रहे है. उसके पास से अमोनियम नाइट्रेट, कारतूस आदि विस्फोटक समान मिले थे. वहीं अब पुलिस ने दो और मशीन कब्जे में ली है. ये नीले रंग का बड़ा सा स्टेपलाइजर और एक सिल्वर कलर की सामान पीसने की बड़ी मशीन जैसी है. पुलिस अभी इन दोनों मशीनों के बारे में पता लगा रही है.

दुकानदार ने क्यों रखीं मुजम्मिल की मशीनें?

जिस दुकानदार के पास मुजम्मिल ने ये समान रखवाया था. वह दुकानदार दो साल पहले मुजम्मिल से अस्पताल में मिला था. वह अपने जले हुए बच्चे के इलाज के लिए मुजम्मिल से मिला था. उसके इलाज में डॉ मुजामिल ने मदद की थी. तभी से दुकानदार और मुजम्मिल की अच्छी बात होने लगी थी और जब भी इलाके के लोगों को अस्पताल में काम करवाना होता था तो डायरेक्ट मुजम्मिल को कॉल करके इलाज करवाते थे.

पुलिस ने कहां से पकड़ीं मुजम्मिल की मशीनें?

मुजम्मिल ने एक महीने पहले उस दुकानदार से उसकी दुकान पर दो बड़ी मशीनें रखने को कहा था. उसने कहा था कि बहन की शादी के लिए गांव जा रहा हूं इसे दुकान पर संभाल कर रख लेना. डॉ मुजम्मिल पर सब यकीन करते थे इसलिए उसने वह समान दुकान पर रख लिया. बाद में दुकानदार ने ये समान घर पर रख लिया. पुलिस जांच के दौरान इस सामान का पता चला, जिसके बाद इसे पुलिस ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है.

कैसा था डॉ. मुजम्मिल का इलाके के लोगों के साथ व्यवहार?

NDTV ने जब दुकानदारों से बात की तो पता चला कि मुजम्मिल यहां से फल, चिकन, समान आदि खरीदने आता था. दुकानदारों ने बताया कि वह अच्छी अच्छी बातें करता था. वह नमाज पढ़ने के लिए भी कभी-कभी मस्जिद में आता था. उन लोगों को कोई भी अस्पताल में काम होता था तो उसे कॉल कर देते थे. मुजम्मिल इलाके में सबके साथ बहुत अच्छे से रहता था. जब से आतंकी गतिविधियों में उसके शामिल होने की बात सामने आई है तब से उन लोगों को बहुत धक्का लगा है. इलाके के लोग ये सोचकर ही बहुत परेशान हैं.

अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार की गई डॉ. शाहीन के साथ भी मुजम्मिल के करीबी संबंध थे. वह हर रोज उसके घर भी जाया करता था. शाहीन की स्विफ्ट कार भी वह खुद चलाया करता था.

Delhi Blast Case, Doctor Muzammil, Al Falah Doctor Detained, Kashmir Police, Terrorist Activities
