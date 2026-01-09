विज्ञापन
दिल्ली में एक और पत्थरबाज गिरफ्तार, पथराव करने वाली महिलाएं भी कैमरे में कैद, तुर्कमान गेट केस में बड़े अपडेट

तुर्कमान गेट इलाके में अदालत के आदेश पर चलाए गए अतिक्रमण-रोधी अभियान के दौरान हुई हिंसा और पत्थरबाजी के सिलसिले में पुलिस ने अब तक कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है.

दिल्ली में एक और पत्थरबाज गिरफ्तार, पथराव करने वाली महिलाएं भी कैमरे में कैद, तुर्कमान गेट केस में बड़े अपडेट
  • तुर्कमेन गेट हिंसा मामले में अब तक कुल बारह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है
  • मोहम्मद इमरान उर्फ राजू को हाल ही में गिरफ्तार किया गया, जो सुल्तानपुरी इलाके का रहने वाला है
  • पत्थरबाजी में महिलाओं की भी भागीदारी सामने आई है जिनकी पहचान वीडियो के आधार पर हुई है
नई दिल्‍ली:

तुर्कमेन गेट हिंसा मामले में अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. पुलिस ने अब मोहम्मद इमरान नाम के शख्‍स को गिरफ्तार किया है. मोहम्मद इमरान, सुल्‍तानपुरी इलाका का रहने वाला है. तुर्कमान गेट इलाके में अदालत के आदेश पर चलाए गए अतिक्रमण-रोधी अभियान के दौरान हुई हिंसा और पत्थरबाजी के सिलसिले में पुलिस ने अब तक कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है. इस मामले में जिस 12वें शख्‍स मोहम्मद इमरान उर्फ राजू की गिरफ्तारी हुई है, वह तुर्कमान गेट इलाका का रहने वाला नहीं है. इससे पहले गिरफ्तार सभी लोग तुर्कमान गेट इलाके के रहने वाले हैं. 

महिलाओं ने भी की थी पत्‍थरबाजी

तुर्कमान गेट हिंसा में एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि कुछ महिलाओं ने भी पत्थरबाजी की थी. वीडियो के आधार पर कुछ महिला पत्थरबाजों की पहचान हुई है. पुलिस इन पर भी एक्शन ले सकती है. बताया जा रहा है कि पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कर्मचारियों पर पत्थर और कांच की बोतलें फेंकने में 150 से 200 लोग शामिल थे. 

तुर्कमान गेट मामले में बड़े अपडेट

  1. तुर्कमान गेट पत्थरबाजी के आरोप में अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है.
  2. सुल्तानपुरी के रहने वाले इमरान उर्फ राजू नाम के पत्थरबाज़ की भी गिरफ़्तारी हुई है. इमरान 12वें शख्‍स है, जिसे तुर्कमान गेट हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया है. 
  3. तुर्कमान गेट हिंसा मामले में पहली गिरफ़्तारी जो चाँदनी महल या तुर्कमान गेट के बाहर रहने वाले शख्‍स इमरान उर्फ राजू की हुई है. इससे लगातार पूछताछ हो रही है कि ये किसके कहने पर तुर्कमान गेट रात को पहुंचा था.
  4. पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में ले रखा है उनसे भी पूछताछ हो रही है. जामिया नगर के एक यूट्यूब इंफ्लूएंसर से पूछताछ हो रही है. दिल्ली के अलग-अलग इलाक़ों में रात भर छापेमारी चलती रही.
  5. जुमे की नमाज़ के मद्देनजर अमन कमेटी से बैठक लोगों से अपील घर या अपने इलाके की मस्जिद में पढ़े नमाज. इस पूरे इलाके में बीएनएस की धारा-163 लगाई गई है.
  6. तुर्कमान गेट, जामिया , चांदनी महल, बल्लीमारन और जामा मस्जिद इलाके में पुलिस अलर्ट पर है. मोबाइल पुलिस स्‍टेशन भी तुर्कमान गेट पर पहुंच गया है.
  7. फैज-ए-इलाही मस्जिद में फिलहाल सामान्य लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है. जुमे की नमाज पर भारी संख्‍या में लोगों के पहुंचने की आशंका के बीच यह फैसला किया गया है.
  8. तुर्कमान गेट के आसपास तीसरे दिन भी बाज़ार बंद रहेंगे. पुलिस ने ए‍हतियातन बाजार को बंद रखने को कहा है, ताकि भीड़ न जुट पाए.

दिल्ली के रामलीला मैदान इलाके में मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण-रोधी अभियान के दौरान उस वक्त हिंसा भड़क गई, जब कई लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके, जिससे इलाके के थाना प्रभारी सहित पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए. पुलिस सूत्रों के अनुसार, हालात उस समय बिगड़ गए जब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया गया कि तुर्कमान गेट के सामने स्थित मस्जिद को अतिक्रमण-रोधी अभियान के दौरान ध्वस्त किया जा रहा है, और लोग वहां इकट्ठा होने लगे. उन्होंने दावा किया कि पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कर्मचारियों पर पत्थर और कांच की बोतलें फेंकने में 150 से 200 लोग शामिल थे.

एमसीडी के उपायुक्त विवेक कुमार ने स्पष्ट किया कि अभियान के दौरान लगभग 36,000 वर्ग फुट अतिक्रमित जमीन को खाली कराया गया था, जहां एक निदान केंद्र और ‘बैंक्वेट हॉल' समेत कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया.

