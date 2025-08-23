विज्ञापन
दिल्ली में अभी और होगी तेज हवाओं के साथ बारिश, मौसम विभाग ने किया ‘येलो अलर्ट’ जारी

मौसम विभाग ने लोगों को यातायात संबंधी सलाह का पालन करने, जहां तक ​​संभव हो घर के अंदर रहने, खिड़कियां-दरवाजे बंद रखने, पेड़ों के नीचे शरण लेने से बचने और जल निकायों एवं विद्युत प्रतिष्ठानों से दूर रहने की सलाह दी है.

  • राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को मध्यम से तेज बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जलभराव हो गया.
  • मौसम विभाग ने दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में गरज के साथ तेज बारिश और तेज हवाओं के लिए येलो अलर्ट जारी किया.
  • आईएमडी ने बारिश के दौरान सड़क फिसलन और कमजोर संरचनाओं को संभावित क्षति के बारे में चेतावनी जारी की है.
राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को मध्यम से तेज बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जलभराव और यातायात जाम की शिकायत सामने आईं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शहर के कई हिस्सों में गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश होने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का ‘येलो' अलर्ट जारी किया है. 

आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के प्राथमिक मौसम केंद्र सफदरजंग में शाम साढ़े पांच बजे तक 24.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि लोधी रोड में 27 मिलीमीटर और पालम में 16.5 मिलीमीटर पानी बरसा.  विभाग ने बताया कि बारिश की वजह से उत्तर, मध्य, दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में लोगों को जलभराव और यातायात जाम का सामना करना पड़ा.

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों के मुताबिक, उनके बाढ़ नियंत्रण कक्ष को दिन में जलभराव की कम से कम 10 शिकायतें मिलीं और उनमें से अधिकांश को एक घंटे के भीतर ही दूर कर दिया गया. 

मौसम विभाग की चेतावनी

आईएमडी ने बारिश से यातायात जाम, सड़कों पर फिसलन, बागानों, बागवानी एवं खेतों में खड़ी फसलों को संभावित नुकसान और कच्चे घरों, दीवारों एवं झुग्गी-झोपड़ियों को मामूली क्षति सहित कमजोर संरचनाओं को आंशिक क्षति के बारे में चेतावनी जारी की है.  

विभाग ने लोगों को यातायात संबंधी सलाह का पालन करने, जहां तक ​​संभव हो घर के अंदर रहने, खिड़कियां-दरवाजे बंद रखने, पेड़ों के नीचे शरण लेने से बचने और जल निकायों एवं विद्युत प्रतिष्ठानों से दूर रहने की सलाह दी है.

आईएमडी से लोगों से बिजली के तारों को न छूने, खंभों के पास न खड़े होने और भारी बारिश की स्थिति में तुरंत सुरक्षित आश्रय लेने का आग्रह किया है.

ताममान में आई कमी

विभाग के मुताबिक, दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.3 डिग्री कम है. उसने बताया कि शहर में न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.8 डिग्री कम है.

आईएमडी के अनुसार, दिल्ली में शाम साढ़े पांच बजे सापेक्षिक आर्द्रता 76 प्रतिशत दर्ज की गई. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के मुताबिक, शहर में शाम छह बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 93 दर्ज किया गया, जो ‘संतोषजनक' श्रेणी में आता है.

सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई ‘अच्छा', 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक', 101 से 200 के बीच ‘मध्यम', 201 से 300 के बीच ‘खराब', 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर' माना जाता है.

