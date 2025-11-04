‘दिल्ली क्राइम 3’: जब ‘बड़ी दीदी’ बनीं हुमा कुरैशी, बोलीं – “ये मेरे करियर का सबसे नकारात्मक किरदार है”

एम्मी अवॉर्ड जीत चुकी नेटफ्लिक्स की चर्चित सीरीज़ दिल्ली क्राइम का तीसरा सीज़न एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार कहानी और भी तीखी, भावनात्मक और असहज करने वाली है. इंसानी तस्करी जैसे संवेदनशील मुद्दे को उठाते हुए, यह सीज़न दो मज़बूत और बिलकुल अलग स्वभाव की महिलाओं के टकराव को सामने लाता है, डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी यानी शेफाली शाह और नई एंट्री हुमा कुरैशी. ट्रेलर लॉन्च पर हुमा कुरैशी ने साफ़ कहा कि इस शो का ऑफर ठुकराना उनके लिए नामुमकिन था. मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, “सोचिए, दो एक्टर्स को कहा जाए कि एक बैटमैन बने और दूसरा जोकर कौन मना करेगा? बस वही हाल मेरा था.”

इस बार हुमा एक ऐसी महिला का किरदार निभा रही हैं जिसे लोग ‘बड़ी दीदी' के नाम से जानते हैं, एक ऐसा चेहरा जो डर और रहस्य दोनों समेटे हुए है. हुमा ने माना, “ये मेरे करियर का सबसे डार्क, सबसे घिनौना किरदार है और मैं ये बात अच्छे सेंस में कह रही हूं. ये अब तक का सबसे बुरा किरदार है जो मैंने निभाया, लेकिन मज़ा बहुत आया. डार्क किरदारों में कोई नियम नहीं होते आप कुछ भी कर सकते हैं, और मैंने किया.”

हुमा का मानना है कि यह किरदार उनके अब तक के सभी रोल्स से अलग है. “अक्सर मैं ऐसे किरदार चुनती हूँ जो औरतों की आवाज़ बनते हैं, जो उन्हें मज़बूती देते हैं. इसमें भी एक नज़र है, एक नज़रिया है, बस फर्क इतना है कि ये नकारात्मक दिशा में जाता है. मैंने बहुत सोचा था कि करना चाहिए या नहीं, लेकिन लगा कि दिल्ली क्राइम समाज का आईना है. अगर मेरा किरदार किसी सामाजिक सच्चाई की ओर ध्यान खींच सके, तो यही मेरे लिए सम्मान है.”

वहीं शेफाली शाह, जो इस सीरीज़ का चेहरा रही हैं, एक बार फिर डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी के रूप में लौट रही हैं. भारत को पहला इंटरनेशनल एम्मी दिलाने वाली इस सीरीज़ का दबाव अब उन्हें महसूस होने लगा है. शेफाली हंसते हुए बोलीं, “कल से प्रमोशन शुरू हुआ है और अब डर लग रहा है. सच कहूँ तो भागकर कहीं छुप जाना चाहती हूँ.” फिर जोड़ा, “जब हम ये शो कर रहे थे, तब कभी नहीं सोचा था कि इसे एम्मी मिला है, बस वर्तिका के सच के करीब रहना था.” हुमा ने मज़ाक में कहा, “तान्या और अपूर्वा ने मुझसे वादा किया है कि मुझे एम्मी लेकर जाएंगी, दिल मत तोड़ना!” और फिर गंभीर होकर बोलीं, “दुनिया अब भारतीय कहानियों को नए नज़रिए से देखने के लिए तैयार है. दिल्ली क्राइम ने जो शुरू किया था, तीसरा सीज़न उसी विरासत को आगे बढ़ा रहा है.”

उनके मुताबिक़, “ये अब तक का सबसे रोमांचक सीज़न है. इसकी कहानी इतनी सच्ची है कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठे लोग इससे जुड़ सकते हैं. अपराध एक सार्वभौमिक अनुभव है, हर जगह उसका असर महसूस होता है.” दिल्ली क्राइम सीज़न 3 में शेफाली शाह एक बार फिर न्याय और इंसानियत के बीच उलझी नज़र आएंगी, जबकि हुमा कुरैशी अपने करियर के सबसे अंधेरे किरदार में उतरेंगी. ट्रेलर देखकर लगता है कि ये सीज़न सिर्फ़ अपराध की कहानी नहीं, बल्कि इंसानी अंतरात्मा, सत्ता और नैतिकता के बीच की जद्दोजहद का आईना है.