दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ कांग्रेस का अभियान, प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने ITO चौक पर बांटे मास्क 

राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को आईटीओ चौक पर मास्क वितरण अभियान चलाया. इसका नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने किया. उन्होंने कहा कि दिल्ली में हवा लगातार जहरीली होती जा रही है और सरकार इसे नियंत्रित करने में नाकाम रही है.

देवेन्द्र यादव ने कहा, "AQI 400 पार पहुंच गया है. प्रदूषण से बचने का सबसे आसान तरीका है कि लोग मास्क लगाएं और सतर्क रहें. सरकार को स्थायी समाधान की दिशा में काम करना चाहिए."

कांग्रेस ने बताया कि राजधानी की सभी 70 विधान सभाओं में मास्क वितरण किया गया, ताकि लोग प्रदूषण के खतरनाक असर से बच सकें.

देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार प्रदूषण नियंत्रण में विफल रही है, जबकि बड़ी रकम खर्च होने के बावजूद यमुना सफाई और वायु गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ.

साथ ही उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित सरकार के समय दिल्ली का हरित क्षेत्र बढ़ा था और सीएनजी बसों व स्वच्छ ऊर्जा के प्रयोग से प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आई थी.

उन्होंनें कहा, "आज हमें लोगों को मास्क बांटने पड़ रहे हैं. सरकार को आंकड़े छिपाने के बजाय समाधान पर ध्यान देना चाहिए."

आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार वायु प्रदूषण बहुत ख़राब स्थिति में चल रहा है. CAQM के मुताबिक़ (कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट) दिल्ली में मंगलवार का एक्यूआई (AQI) 291 दर्ज किया गया. रविवार को दिल्ली का औसत एक्यूआई 366 था, जबकि सोमवार को यह घटकर 309 पर था.

बहरहाल मंगलवार सुबह भी राजधानी दिल्ली में वजीरपुर और जहांगीरपुरी जैसी कुछ जगह ऐसी थी, जहां केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऐप पर AQI 400 के पार दर्ज था.