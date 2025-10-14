Diwali 2025 Shopping in Sadar Bazar: दिवाली गिफ्ट के लिए दिल्‍ली में शॉपिंग का सबसे बड़ा और सस्‍ता अड्डा है सदर बाजार. सामान इतना सस्‍ता कि रेट सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा. घर की सजावट का सामान हो या गिफ्ट आइटम्‍स, दिवाली की पूजा का सामान हो या मेकअप का सामान, यहां आपको सबकुछ मिलेगा. अगर आपको थोक में (कम से कम 10 पीस) सामान लेना है, तो यह मार्केट जन्‍नत है. घर में सजावट का सामान यहां रिटेल में 10 रुपये से शुरू हो जाता है. मिट्टी के लक्ष्‍मी गणेश जी की शुरुआत यहां सिर्फ 6 रुपये से हो जाती है. यही वजह है कि फेस्टिवल सीजन में यहां इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की जगह नहीं मिलती. यहां दिल्‍ली ही नहीं नोएडा, फरीदाबार, गुरुग्राम, बहादुरगढ़, गाजियाबाद तक के लोग खरीदारी करने आते हैं. सदर बाजार की एक खासियत यह भी है कि यहां आपको हर फेस्टिवल सीजन में कुछ नया और ट्रेंडी देखने को जरूर मिलता है. इस बार सदर बाजार मार्केट में क्‍या है खास, आइए आपको बताते हैं?

सदर बाजार कैसे पहुंचे | How To Reach Sadar Bazar

अगर आप पहली बार सदर बाजार आ रहे हैं, तो आपको बता दें कि यह उत्‍तरी दिल्‍ली में स्थित है. यहां का सबसे नजदीकी मेट्रो स्‍टेशन 'आरके आश्रम मार्ग' है. मेट्रो स्‍टेशन पर उतरकर आपको सदर बाजार के लिए ई-रिक्‍शा मिल जाएंगे. शेयरिंग ई-रिक्‍शा एक सवारी का 20 रुपये लेता है. हालांकि, फेस्टिवल सीजन में ई-रिक्‍शा वाले रेट बढ़ा देते हैं और मनमाने पैसे मांगते हैं. फेस्टिवल सीजन में यहां अपनी कार या बाइक से आना समझदारी नहीं होगी, क्‍योंकि ट्रैफिक जाम बहुत होता है. ई-रिक्‍शा आपको बारह टूटी चौक उतारेगा. इस चौक से दाईं ओर वाले रोड से मार्केट शुरू हो जाती है. इस सड़क से अगर आप सीधे-सीधे चलते जाएं, तो 3 चौराहे पार कर आप चांदनी चौक तक पहुंच जाएंगे.

झालर, कंदिल, लाइट, स्‍टीकर... सिर्फ 10 रुपये से सामान की शुरुआत | Garlands, Candles, Lights, Stickers... starting at just Rs 10

सदर बाजार में आप पहुंचेंगे, तो हर कोई आपको जल्‍दी में नजर आएगा और कुछ देर में आप भी इसका हिस्‍सा बन जाएंगे. सड़क के दोनों ओर दुकानें हैं. आपको दुकानों के बाहर तक सामान टंगा हुआ नजर आएगा. इन दुकानों के आगे पटरी पर भी लोग सामान बेचते हुए नजर आएंगे. आपको जहां से सस्‍ता सामान मिले आप ले सकते हैं, क्‍योंकि दुकानों से सामान खरीदकर ही पटरी पर बेचते हैं. इसलिए आपको दुकान पर सामान सस्‍ता मिल सकता है. रंग-बिरंगी झालर, लाइटें, आर्टिफिशियल फ्लावर की लड़ियां, कंदिल, तस्‍वीरें और डेकोरेटिव आइटम्‍स यहां आपको सब सामान मिलेगा. सजावट का सामान यहां 10 रुपये से शुरू हो जाता है.

आर्टिफिशियल फ्लावर की 10 पीस की लड़ियों का पैकेट 100 रुपये से शुरू हो जाता है यानि सिर्फ 10 रुपये की एक लड़ी. रंग-बिरंगी झालर के तो यहां इतने ऑप्‍शन हैं कि आपका मन करेगा कि सब खरीद लें. कंदील सिर्फ 20 रुपये में मिल जाएगी. लाइट की लड़ी यहां सिर्फ 20 रुपये से शुरू हो जाती है. अगर आप एक बार सदर बाजार में खरीदारी करने के लिए घुस गए, तो यकीन मानिए आप अपनी उम्‍मीद से ज्‍यादा ही सामान यहां से खरीद कर ले जाएंगे. हर 10 कदम पर यहां आपको एक नई चीन देखने को मिलेगी और आपका दिल करेगा कि इसे खरीद लूं.

खरीदारी करते-करते अगर आपको भूख लग जाए, तो सदर बाजार मार्केट के अंदर ही 'शिवराम' की दुकान से छोटे भठूरे खा सकते हैं. यहां के छोलों की महक दूर से ही आपको खींच लेगी. इनका स्‍वाद भी लाजवाब है. यहां के पालक पनीर चावल और छोले चावल भी बहुत टेस्‍टी हैं. रेट भी ज्‍यादा नहीं हैं, सिर्फ 120 रुपये प्‍लेट और क्‍वांटिटी इतनी की 2 लोग संतुष्‍ट हो जाएंगे.

लक्ष्‍मी-गणेशजी की मूर्ति से लेकर बंधनवार तक यहां सब मिलेगा | Get Lakshmi and Ganesha Idols For Diwali 2025

आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन सिर्फ 1 रुपये से यहां दिवाली की पूजा में इस्‍तेमाल होने वाला सामान मिल जाएगा. सदर बाजार में लक्ष्‍मी-गणेशजी की मूर्ति से लेकर बंधनवार तक सबकुछ मिलता है. इस बाजार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां हर रेट का सामान मिलता है. लक्ष्‍मी गणेशजी की मिट्टी की मूर्ति यहां सिर्फ 6 रुपये से शुरू हो जाती है, जो 2000 रुपये तक जाती है. सदर बाजार में आपको लक्ष्‍मी गणेशजी की मूर्तियों के काफी ऑप्‍शन मिलेंगे. कोलकाता में बनी लक्ष्‍मी गणेशजी की मूर्ति भी आपको यहां सिर्फ 250 रुपये में मिल जाएगी. बंधनवार की भी काफी वैरायटी यहां मौजूद है. 10 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का बंधनवार आपको यहां मिल जाएगा. लक्ष्‍मी माता के पैरों के चित्र, पूजा के लिए इस्‍तेमाल होने वाला लाल कपड़ा, पूजा सामग्री, दिये यहां सबकुछ मिलेगा. दिवाली की पूजा का ये सामान आपको सबसे सस्‍ते रेट में सदर बाजार रेलवे स्‍टेशन के सामने प्रियदशर्नी मार्केट में मिलेगा. ये मार्केट कुतुबरोड चौक के पास है.

खारी बावली से खरीदें दिल्‍ली के सबसे सस्‍ते ड्राई फ्रूट्स | Buy Dry Fruits from Khari Baoli, Delhi

बारह टूटी से आगे बढ़ते-बढ़ते जो पहला चौक आएगा, वो कुतुबरोड चौक है. यह वही जगह है, जहां पिछले साल दिवाली के दिनों में भगदड़ मच गई थी और कई लोग घायल हो गए थे. हालांकि, इस बार यहां अवैध पटरी बाजार नहीं लगने दिया गया है, इसलिए भीड़ काफी कम है. कुतुब रोड पार करने के बाद खारी बावली शुरू हो जाता है. खारी बावली से आपको ड्राई फ्रूट्स से लेकर मसाले, जड़ी-बूटी, पूजा की सामग्री, आटा, दाल, चावल सब मिलेगा. दिवाली का सीजन है, तो यहां ड्र्राई फ्रूट्स की दुकानों पर काफी भीड़ है. दिल्‍ली में सबसे सस्‍ता और अच्‍छा ड्राई फ्रूट्स आपको यहीं मिलेगा. ड्राई फ्रूट्स बॉक्‍स की भी यहां आपको काफी वैरायटी मिल जाएगी. आप यहीं से खाली ड्राई फ्रूट्स बॉक्‍स खरीद सकते हैं और मेवा भी.

अगर आप बारह टूटी चौक से खरीदारी करते-करते खारी बावली तक पहुंच जाते हैं, तो पुरानी दिल्‍ली की सबसे मशहूर मिठाई की दुकान 'चैना राम' से उनकी स्‍पेशल बर्फी जरूर खाएं. ये ऐसी दुकान है, जहां पर आपको 12 महीने दुकान के बाहर लाइन में खड़े लोग मिल जाएंगे. यहां की मिठाई का स्‍वाद एक बार किसी की जुबान पर चढ़ जाए, तो वो इसका दीवाना हो जाता है.

इस बार क्‍या है नया? Whats New In Sadar Bazar

सदर बाजार में हर सीजन में कोई न कोई नई चीज जरूर देखने को मिलती है. इसीलिए जो भी शख्‍स इस बाजार में दूसरी बार जाता है, तो उसको नयेपन का अहसास होता है. इस बार भी सदर बाजार में कई नई चीजें देखने को मिल रही हैं.

गोल्‍डन टीलाइट स्‍टैंड: टी लाइट पिछले कई सालों से ट्रेंड में हैं. इनका क्रेज बढ़ता ही जा रहा है. यही वजह है कि इस बार मार्केट में अलग-अलग तरह के टीलाइट स्‍टैंड भी आ गए हैं. गोल्‍डन टीलाइट स्‍टैंड लोगों को काफी अट्रैक्‍ट कर रहा है. ये टीलाइट स्‍टैंड 15 रुपये से शुरू हो जाते हैं और 1000 रुपये तक जाते हैं.





मिठाई शेप की मोम‍बत्तियां: डिजाइनर मोम‍बत्तियों के भी ढेरों ऑप्‍शन मार्केट में देखने को मिल रहे हैं. इस बार मिठाई की शेप वाली मोम‍बत्तियां लोगों को काफी आकर्षित कर रही हैं. इसमें रसमलाई, काजू कतली, घेवर, मोतीचूर लड्डू की शेप वाली मोमबत्‍ती को आप एक बार देखकर तो धोखा ही खा जाएंगे. इन मोम‍बत्तियों का सेट सिर्फ 50 रुपये से शुरू हो जाता है.

व्‍हाइट लक्ष्‍मी-गणेशजी: अभी तक दिवाली पर पूजा के लिए लोग लक्ष्‍मी-गणेशजी की कलरफुल और टेराकोटा की मूर्तियां ही खरीदते थे. लेकिन लक्ष्‍मी-गणेशजी की व्‍हाइट मूर्तियां भी अब मार्केट में आ गई हैं. ये सफेद मूर्तियां देखने में बेहद सुंदर लगती हैं. अलग-अलग साइज और शेप में ये आपको मिल जाएंगी. सदर बाजार मार्केट में इनकी शुरुआत सिर्फ 80 रुपये से हो जाती है.

डिजाइनर ड्राई फ्रूट्स बॉक्‍स : ड्राई फ्रूट्स के डिजाइनर बॉक्‍स भी इस बार लोगों को काफी अट्रैक्‍ट कर रहे हैं. अलग-अलग साइज और शेप के इन बॉक्‍स में कांच की बरनी है, जिनमें आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स भरकर गिफ्ट कर सकते हैं. इनकी कीमत 100 रुपये से शुरू हो जाता है.

गलियों के मिलेंगे कम रेट और ज्‍यादा ऑप्‍शन

अगर आप जमकर ज्‍यादा क्‍वांटिटी में खरीदारे करने के मूड से सदर बाजार आ रहे हैं, तो मेन रोड की दुकानों से सामान नहीं लीजिए. इन दुकानों पर एक तो भीड़ बहुत होती है, इसलिए ये आपको ज्‍यादा ऑप्‍शन नहीं दिखा पाते हैं. दूसरा इनके रेट और गलियों के अंदर की दुकानों के रेट में काफी अंतर देखने को मिलता है. सदर बाजार में ढेरों दुकानें ऐसी हैं, जो सीजनल सामान ही बेचते हैं. दिवाली के सीजन में आपको यहां कुछ दुकानों पर सिर्फ झालर, बंधनवार या सिर्फ लाइटें ही मिलेंगी. ऐसी दुकानों पर सामान सस्‍ता मिलता है. बाजार में घूमते हुए जहां आपको कुछ अच्‍छा नजर आए, बस उस गली में घुस जाइए. घबराइए नहीं, क्‍योंकि यहां काफी चहल-पहल होती है. साथ ही अगर कोई सामान खरीद रहे हैं, तो मोल-भाव करने से भी न चूकिए. सदर बाजार के दुकानदार ग्राहक एक नजर में देखकर पहचान जाते हैं कि वह पहली बार आया है. ऐसे लोगों को वह काफी ज्‍यादा चीजों के रेट बताते हैं. इसलिए कोई भी सामान खरीदने से पहले कम से कम 6 दुकानों से उसका रेट पूछिए. आपको खुद समझ में आ जाएगा कि चीज का सही दाम क्‍या है.

