अमिताभ बच्चन ने दिवाली पर अपने स्टाफ को दिया 10,000 रुपये का गिफ्ट, भड़के लोग बोल- ये काफी नहीं, शर्मनाक

अमिताभ बच्चन ने दिवाली पर अपने स्टाफ को दिया 10,000 रुपये का गिफ्ट
नई दिल्ली:

दिवाली के दिन लोग एक-दूसरे को गिफ्ट देते हैं. फिल्मी सितारे ने भी अपने स्टाफ को दिवाली वाले दिन मिठाइयां बांटी और उन्हें खास गिफ्ट भी दिए. गिफ्ट देने वालों में बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन भी हैं.  दिवाली के कुछ दिनों बाद, अमिताभ बच्चन से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अपने स्टाफ को दिवाली पर गिफ्ट दिए. इस वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा है, लेकिन कुछ लोग दी गई राशि से नाखुश हैं. 

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में एक कंटेंट क्रिएटर अमिताभ बच्चन के जुहू स्थित घर के बाहर दिखाई देता है, जहां वह उनके स्टाफ से बात कर रहा है. वीडियो में क्रिएटर कहता है, "यहां मिठाई बांटी जा रही है. ये अमिताभ बच्चन का घर है." वह कैमरे को इधर-उधर घुमाकर माहौल दिखाता है. वीडियो में एक स्टाफ सदस्य बताता है कि मिठाई के साथ-साथ नकद राशि भी दी गई. जब उससे पूछा गया कि कितने पैसे मिले, तो उसने जवाब दिया, "10,000 रुपये और मिठाई का डिब्बा."

वीडियो के कैप्शन में लिखा है, "बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार अमिताभ बच्चन ने अपने घर के स्टाफ और सिक्योरिटी कर्मियों को 10,000 रुपये और मिठाई दी." हालांकि, वीडियो में कई कर्मचारियों को गिफ्ट लेते दिखाया गया है, लेकिन एनडीटीवी इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि यह वीडियो अमिताभ बच्चन के घर के पास और उनके कर्मचारियों का है. वीडियो को हजारों लोग देख चुके हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई. कुछ लोगों ने अमिताभ की इस पहल की तारीफ की, तो कुछ ने 10,000 रुपये की राशि को उनकी हैसियत के हिसाब से कम बताया.

एक यूजर ने लिखा, "यह बहुत कम है. स्टार के लिए 24 घंटे काम करने वाले कर्मचारियों को इससे ज्यादा मिलना चाहिए." एक अन्य ने कहा, "10,000 रुपये बहुत कम हैं." कुछ लोगों ने और तीखी प्रतिक्रिया दी, जैसे, "बस 10,000? शर्मनाक." कई यूजर्स ने कहा कि दिवाली पर कर्मचारियों को दोगुनी सैलरी या 20-25 हजार का बोनस देना आम है. इस बीच, सोशल मीडिया पर कंपनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को शानदार दीवाली गिफ्ट्स देने के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं.

