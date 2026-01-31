विज्ञापन
मनोज तिवारी के नाम पर चल रही फर्जी फेसबुक आईडी, बीजेपी सांसद ने दर्ज कराई FIR; बताया गहरी साजिश

उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद और भोजपुरी सिंगर मनोज तिवारी ने खुलासा किया है कि उनके नाम और पहचान का इस्तेमाल करके एक फर्जी फेसबुक आईडी चलाई जा रही है.

  • मनोज तिवारी ने बताया कि उनके नाम से एक फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई है, जिसका वे विरोध कर रहे हैं
  • उन्होंने दिल्ली पुलिस में 22 जनवरी को इस फर्जी आईडी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है
  • मनोज तिवारी ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया कि उनका आधिकारिक फेसबुक अकाउंट ब्लू टिक वाला है
उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद और भोजपुरी सिंगर मनोज तिवारी ने खुलासा किया है कि उनके नाम और पहचान का इस्तेमाल करके एक फर्जी फेसबुक आईडी चलाई जा रही है. उन्होंने इस मामले में दिल्ली पुलिस के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराते हुए इसे एक सोची-समझी साजिश करार दिया है.  

'ब्लू टिक' नहीं है उस आईडी पर

मनोज तिवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' के जरिए अपने प्रशंसकों और जनता को सचेत किया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका आधिकारिक फेसबुक अकाउंट 'ब्लू टिक' है. फर्जी अकाउंट के जरिए भ्रामक जानकारी फैलाई जा सकती है, जो उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है.

22 जनवरी को दर्ज हुई शिकायत, पर कार्रवाई का इंतजार

सांसद तिवारी के मुताबिक, उन्होंने 22 जनवरी को ही नई दिल्ली जिले में इस फर्जीवाड़े की शिकायत दर्ज करा दी थी. हालांकि, उन्होंने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की है कि शिकायत के कई दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक  उस फर्जी आईडी को चलाने वाले का पता नहीं लगाया जा सका. अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. मनोज तिवारी ने प्रशासन से तुरंत इस पर एक्शन लेने को कहा है.
 

