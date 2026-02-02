दांव पर 45 हजार करोड़ रुपये.. टी-20 विश्वकप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के पैंतरे की इनसाइड स्टोरी

India vs Pakistan World Cup match पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है उसे समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है. पाकिस्तान जानता है कि भारत और पाकिस्तान की मैच को देखने के लिए भारत में और पाकिस्तान में भी फैन्स की संख्या काफी है और उसके नहीं खेलने पर इसका सीधा नुकसान खुद पाकिस्तान समेत ICC, ब्रॉडकास्टर्स और इससे जुड़े सभी स्टेकहोल्डर्स को होगा. पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेटर पिछले दिनों कहते रहे हमें नुकसान होगा तो कोई बात नहीं भारत और आईसीसी का नुकसान होना चाहिए.

'हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे..' पाकिस्तान सरकार का ताजा ऐलान कि वह भारत के खिलाफ टी-20 वर्ल्ड कप में मैच नहीं खेलेगा उसी तर्ज़ पर लिए गए फैसले की एक नुमाइश और तमाशाबाज़ी है.

किसको, कितने पैसे का नुकसान?

भारत बनाम पाकिस्तान टी20 मैच के रद्द होने पर होने वाले नुकसान पर किया गये एक आकलन के मुताबिक मैच की कुल लागत 500 मिलियन USD (लगभग 45,000 करोड़ INR) है. इसमें ब्रॉडकास्टर का नुकसान लगभग 300 करोड़ INR (प्रति मैच 138.7 करोड़ INR) रूपये का है. भारत और पाकिस्तान दोनों को तुरंत 200 करोड़ INR का नुकसान भी है.

ज़ाहिर तौर पर ICC को भी इसका नुकसान होगा क्योंकि ब्रॉडकास्टर रिबेट मांगेगा. फैंस को टिकट के पैसे का नुकसान भी होगा.

पाकिस्तान की टीम आज जाएगी कोलंबो

पाकिस्तान की टीम आज कोलंबो के लिए रवाना होगी. उसके सरकार के फैसलों के मुताबिक पाकिस्तान भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप में मैच नहीं खेलेगी. हालांकि इसे लेकर आईसीसी की अभी मीटिंग है और कई बैकडोर मीटिंग्स भी जरूर चल रही होंगी. वैसे तो आईसीसी पाकिस्तान के इस फैसले को नहीं मानने वाला है. इस बात का अंदेशा कई दिनों से लगाया जा रहा था, इसलिए आईसीसी ने एक बैकअप प्लान जरूर तैयार किया होगा

पाकिस्तान पर कड़े एक्शन भी लिए जाने की पूरी उम्मीद है. और पाकिस्तान का क्रिकेट कई साल पीछे भी जा सकता है.

मैच पॉइंट और रन रेट कभी नुकसान

बहरहाल, ऐसे में अगर भारत-पाकिस्तान के मैच के बगैर वर्ल्ड कप टूर्नामेंट जारी रहता है तो पाकिस्तान को 2 पॉइंट के साथ नेट रन रेट का नुकसान भी उठाना पड़ेगा.