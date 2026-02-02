Grammys 2026 Live Updates: 68वें ग्रैमी अवॉर्ड्स आज यानी 1 फरवरी 2026 को लॉस एंजिल्स के क्रिप्टो.कॉम एरिना में चल रहा है, जिसमें दलाई लामा ने अपने ऑडियो बुक मेडिटेशन: द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए बेस्ट ऑडियो बुक, नरेशन और स्टोरीटेलिंग रिकॉर्डिंग का अपना पहला ग्रैमी जीत लिया है. वहीं के पॉप डीमन हंटर्स के गोल्डन गाने ने पहला ग्रैमी अवॉर्ड्स अपने नाम किया है. जबकि कई भारतीय कलाकारों ने अलग-अलग कैटेगरी में नॉमिनेशन हासिल किए हैं.

14वें दलाई लामा ने ग्रैमी के 68वें एडिशन में अपना पहला ग्रैमी अवॉर्ड जीता. उन्होंने अपने स्पोकन-वर्ड एल्बम मेडिटेशन्स: द रिफ्लेक्शंसऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए बेस्ट ऑडियो बुक, नरेशन और स्टोरीटेलिंग रिकॉर्डिंग का अवॉर्ड जीता. इसके साथ ही वह ग्रैमी में पहली बार जीतने वाले दूसरे लोगों में शामिल हो गए, जिनमें KPop डेमन हंटर्स और स्टीवन स्पीलबर्ग भी शामिल हैं.

आज जब म्यूजिक इंडस्ट्री अपने सबसे बड़े सेलिब्रेशन के लिए एक साथ आई है. केंड्रिक लैमर, लेडी गागा, सबरीना कारपेंटर, सर्कट और जैक एंटोनॉफ जैसे नामों वाली नॉमिनेशन लिस्ट ने फैन्स को खासी एक्साइटमेंट दी है. इस साल की सेरेमनी में दो नई कैटेगरी भी शुरू की गई हैं - बेस्ट एल्बम कवर और बेस्ट ट्रेडिशनल कंट्री एल्बम. पहले की बेस्ट कंट्री एल्बम का नाम बदलकर ऑफीशियल बेस्ट कंटेम्पररी कंट्री एल्बम कर दिया गया है.

भारतीय कलाकारों ने एक बार फिर ग्रैमी अवॉर्ड्स में अपनी खास जगह बनाई है, जिसमें अनुष्का शंकर, सिद्धांत भाटिया, शक्ति और चारू सूरी जैसे नॉमिनी शामिल थे, लेकिन वे जीत हासिल नहीं कर पाए. उस मंच तक पहुंचना भी कोई छोटी बात नहीं.

Grammy Awards 2026 LIVE Updates: ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 Red Carpet, Performances, Winner Updates