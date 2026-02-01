विज्ञापन
Fog Alert: दिल्ली NCR में छाया कोहरा, आज बारिश के भी आसार, फरवरी के पहले हफ्ते में रिकॉर्डतोड़ बारिश

Rain Alert in Delhi NCR: फरवरी के पहले दो दिनों में लगातार दो पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम बदल गया है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश आएगी.

Delhi Weather News
Delhi Weather News
  • फरवरी के पहले हफ्ते में पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में बारिश आएगी
  • हिमालयी क्षेत्र में दो बड़े पश्चिमी विक्षोभ बनने से पहाड़ों पर हिमपात और मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश होगी
  • पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी राजस्थान में सुबह और शाम को कोहरे के बने रहने के आसार हैं
नई दिल्ली:

Delhi Weather News: अगर आप सोच रहे हैं कि जनवरी में दो-तीन बारिश के बाद फरवरी में मौसम खुलने वाला है तो पहले हफ्ते में ही आपकी ये गलतफहमी भी दूर हो गई होगी. फरवरी के पहले ही दिन मौसम अंगड़ाई ले चुका है. आज दिल्ली और उससे सटे नोएडा गाजियाबाद समेत वेस्ट यूपी को घने कोहरे ने अपनी आगोश में ले लिया. कोहरा इतना घना है कि कुछ मीटर देखना भी संभव नहीं रहा. टेंशन की बात है कि इस हफ्ते चार दिन मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बारिश होने की भी चेतावनी है. आज सुबह के वक्त दिल्ली के कुछ इलाकों बारिश का भी अलर्ट है.मौसम विभाग ने फरवरी के पहले हफ्ते ही हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ की शक्ल में दो बड़े बवंडर उठने की संभावना जताई है.

दिल्ली, वेस्ट यूपी में घने कोहरे का अलर्ट

दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घने से अत्यधिक घने कोहरे को लेकर ऑरेंज और कई इलाकों में तो रेड अलर्ट जारी किया गया है. आगरा, बरेली, बठिंडा में तो आज कई जगहों पर घने कोहरे से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, यानी जीरो विजिबिलटी थी. गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट पर भी यही हाल रहा. आईजीआई एयरपोर्ट पर दृश्यता 150 मीटर रही. दिल्ली में आईटीओ, अक्षरधाम से लेकर राजीव चौक तक सुबह कोहरे से ट्रैफिक पर असर रहा.

fog alert

fog alert

फरवरी के पहले हफ्ते में दो बार बारिश (Rain Alert)

फरवरी महीने में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण 1 से 3 फरवरी तक हल्की से मध्यम बारिश दिल्ली, यूपी, बिहार से लेकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक होने की संभावना है. फिर 5 से 7 फरवरी तक एक और पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हिमालयी क्षेत्र में उठने से भारत में असर दिखेगा. इससे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में हिमपात और यूपी, दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में फिर से झमाझम बरसात आने वाली है. 

पंजाब-हरियाणा में कोहरा (Fog Alert)

पंजाब-हरियाणा और चंडीगढ़ में कोहरा सुबह और शाम छाए रहने की संभावना भी अभी रहेगी. वेस्ट यूपी में भी 5 फरवरी तक, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, असम और मेघालय में भी 2 फरवरी को, राजस्थान में 3 से 5 फरवरी तक कोहरा पड़ेगा. मध्य भारत के कुछ हिस्सों में कोहरा सताएगा. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी नोए़डा, गाजियाबाद से लेकर मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर तक फॉग अलर्ट है.

दिल्ली में आज का मौसम

दिल्ली में 2 फरवरी को बादल छाये रहने के साथ सुबह के वक्त हल्के से मध्यम कोहरा देखने को मिलेगा. तेज हवाएं भी शीत लहर का अहसास होगा. 3 से 7 फरवरी तक ऐसे ही लगातार बादल छाये रहेंगे और कोहरे का असर दिखेगा. लेकिन बारिश होने की संभावना दिल्ली में नहीं है.  हालांकि पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ पंजाब-हरियाणा और अन्य उत्तर भारतीय इलाकों में 2 और 3 फरवरी को बारिश होगी. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ पूर्वी राजस्थान में ओलावृष्टि की भी संभावना है. जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में 3 फरवरी को बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है.  

  • 2 फरवरी को दिल्ली, 2-3 को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बारिश के आसार
  • 1 से 3 फरवरी तक जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख में बारिश और बर्फबारी
  • 1-2 फरवरी को पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में बिजली चमकने और बारिश
  • 1-2 फरवरी को उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, महाराष्ट्र में तेज हवाओं के साथ बारिश
  • 5 से 7 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली एनसीआर में बारिश होगी 

फरवरी में रिकॉर्ड तोड़ेगी बारिश या खिलेगी धूप

मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में फरवरी माह में बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है. फरवरी 2026 के दौरान तापमान में भी धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है. 

snowfall alert

snowfall alert

फरवरी में गर्मी कब पड़ेगी

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि फरवरी के पहले हफ्ते में बारिश के बाद तापमान बढ़ सकता है.फरवरी 2026 में गर्मी अपना असर दिखाना शुरू कर सकती है. बारिश के बावजूद उत्तर भारत समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है. फरवरी में 6-7 तारीख तक न्यूनतम तापमान बढ़कर 11 से 13 डिग्री तक रहने के आसार हैं. हालांकि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में शीत लहर वाले दिन बने रहेंगे.

