दिल्ली की सड़कों पर गड्ढों की जांच करने उतरे पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा, इंजीनियर की लगा दी सबके सामने क्लास

प्रवेश वर्मा के साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन चौधरी भी मौजूद थे. उनके अलावा MCD, PWD समेत ट्रैफिक पुलिस के लोग भी मौजूद थे.

  • प्रवेश वर्मा ने शनिवार को सड़कों पर मौजूद गड्ढों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई.
  • प्रवेश वर्मा ने मुकरबा चौक के गड्ढों के लिए जिम्मेदार इंजीनियर से कार्य की प्रगति के बारे में सवाल किया.
  • मंत्री ने टूटा हुआ साइन बोर्ड देख अधिकारियों से इसकी देखभाल न करने पर प्रश्न उठाया.
नई दिल्ली:

दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश मंत्री शनिवार को एक्शन मोड में दिखे. उन्होंने दिल्ली की सड़कों पर मौजूद गड्ढों का निरीक्षण का भी किया. उन्होंने बस पर सवार होकर अलग-अलग इलाकों की सड़कों का जायजा लिया. इस दौरान मंत्री महोदय ने उन अधिकारियों को डांट भी लगाई, जिनकी जिम्मेदारी इन गड्ढों को  भरने की थी. प्रवेश वर्मा ने मुकरबा चौक की ओर सड़क गड्ढों को लेकर खासी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि इलाका किस इंजीनियर के अंदर आता है. 

पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने माइक से पूछे तो बस में पीछे बैठे इंजीनियर उठे और कहा कि सर इसका काम चल रहा है टेंडर हो चुका है तो कितने दिन में भरे जाएंगे. इसपर प्रवेश वर्मा ने कहा कि क्या हर बार यही जवाब दोगे?  बस आगे बढ़ी तो आउटर रिंग रोड का साइन बोर्ड टूटा मिला. फिर बोले प्रवेश वर्मा आप लोगों को ये क्यों नहीं दिखता है.ये तस्वीर शनिवार को दिल्ली की सड़क पर चलने GOVT ON WHEEL के बस की है.

प्रवेश वर्मा के साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन चौधरी भी मौजूद थे. उनके अलावा MCD, PWD समेत ट्रैफिक पुलिस के लोग भी मौजूद थे. दिल्ली की लाइफ लाइन आउटर रिंग रोड पर आज GOVT ON WHEEL निकली. दिल्ली में सभी विभागों के अधिकारियों और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा करीब 50 KM के आउटर रिंग रोड का निरीक्षण करने निकले हैं.आउटर रिंग रोड में जाम, साफ़ सफ़ाई, आधारभूत ढाँचे का विकास और कहां-कहां कमियां हैं उसको देखते और निर्देश देते हुए GOVT ON WHEEL गाड़ी आगे बढ़ी.

माटिंग में कई बहाने बना देते हैं अधिकारी: पीडब्ल्यूडी मंत्री 

प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली में सबसे बड़ी दिक़्क़त सभी विभागों में कोर्डिनेशन की कमी है. इसीलिए शनिवार को छुट्टी के दिन सभी विभागों के अधिकारियों को लाएं हैं ताकि खुद मौक़े पर देख सकें कि क्या काम हो रहा है कहाँ कमियाँ रह गई. कई बार होता ये है कि मीटिंग में जब पूछो तो अधिकारी कह देते हैं कि सर ये काम चल रहा है.लेकिन अब हर सप्ताह हम लोग बस से निकल कर मौक़े पर खुद देखेंगे कि कमी कहां-कहां.प्रवेश वर्मा ने कहा कि शनिवार को अगर आज हम नहीं निकलते तो अधिकारी आराम कर रहे होते लेकिन निकले कई चीज़ों में सुधार की गुंजाइश दिख रही है तो उनको कहा भी जा रहा है.
 

Pravesh Verma, Delhi PWD Minister
