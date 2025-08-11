विज्ञापन
दिल्‍ली को जलभराव से मुक्‍त करना लक्ष्‍य... बारिश के बाद मंत्री प्रवेश वर्मा का ग्राउंड रियलिटी चेक

दिल्‍ली सरकर के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि पिछले दो दिनों की बारिश में सीपी आउटर सर्कल का सिर्फ सौ मीटर का हिस्सा पानी में डूबा था. एक पंप पहले से लगा हुआ था और अब दूसरा पंप भी लगाने के आदेश दिए गए हैं, ताकि भविष्य में पानी जल्द निकाला जा सके.

दिल्‍ली को जलभराव से मुक्‍त करना लक्ष्‍य... बारिश के बाद मंत्री प्रवेश वर्मा का ग्राउंड रियलिटी चेक
  • दिल्ली में हाल ही की बारिश के बाद बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश वर्मा ने कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल का दौरा किया.
  • उन्‍होंने बताया कि दिल्ली के 34 क्रिटिकल प्वाइंट की पहचान की है, जहां इस बार जलभराव की समस्या कम दर्ज हुई है.
  • वर्मा ने कहा कि जलभराव से मुक्ति के लिए एजेंसियां काम कर रही हैं. अगले साल कई समस्‍याओं का समाधान हो जाएगा.
नई दिल्‍ली :

दिल्ली में बीते दिनों हुई बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की समस्या देखने को मिली. रविवार को दिल्ली के सिंचाई-बाढ़ नियंत्रण और पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल का दौरा कर हालात का जायजा लिया. मंत्री ने यहां जल निकासी की व्यवस्था को समझा और अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए.

प्रवेश वर्मा ने बताया कि पिछले दो दिनों की बारिश में सीपी आउटर सर्कल का सिर्फ सौ मीटर का हिस्सा पानी में डूबा था. एक पंप पहले से लगा हुआ था और अब दूसरा पंप भी लगाने के आदेश दिए गए हैं, ताकि भविष्य में पानी जल्द निकाला जा सके. उन्होंने कहा कि यहां का ड्रेनेज सिस्टम ब्रिटिश काल की 100 साल पुरानी ‘बैरल प्रणाली' पर आधारित है, जो पंचकुइयां रोड से होते हुए दीनदयाल उपाध्याय मार्ग तक जाती है.  लेकिन बाद में बनी नई इमारतों के दौरान पाइप का साइज छोटा कर दिया गया, जिससे पानी की निकासी प्रभावित होती है. 

जलभराव की शिकायत का तुरंत समाधान: प्रवेश वर्मा

मंत्री ने कहा कि पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली में 34 क्रिटिकल प्वाइंट की पहचान की थी, जिनमें मिंटो ब्रिज, मूलचंद और आईटीओ जैसे स्थान शामिल हैं. इस बार इन जगहों पर जलभराव अपेक्षाकृत कम हुआ है. उन्होंने दावा किया कि जहां-जहां से जलभराव की शिकायत मिल रही है, अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचकर समस्या का समाधान कर रहे हैं. 

जलभराव के कारण दिल्‍ली में कोई मौत नहीं: प्रवेश वर्मा

हालिया बारिश के दौरान दिल्ली में 8 लोगों की मौत पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी. वर्मा ने कहा, “एक ढाई साल के बच्चे की सीवर में गिरने से मौत हुई, जो बेहद दुखद है. बाकी मामले दीवार गिरने जैसे अन्य कारणों से जुड़े हैं. जलभराव के कारण कोई मौत नहीं हुई.”

प्रवेश वर्मा ने कहा,“हमारा संकल्प है कि दिल्ली को जलभराव से पूरी तरह मुक्त किया जाए. सभी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं और अगले साल तक कई समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा.”
 

