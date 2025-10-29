विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली एसिड अटैक केस: लड़की ने जिसे फंसाया उसने सुनाई अपनी आपबीती

जितेंद्र ने कहा कि मैं उस दिन करोल बाग में काम कर रहा था और शाम करीब 7.30 बजे मुझे पुलिस का फोन आया और मुझे मामले की जानकारी दी गई. किसने क्या किया मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है.

Read Time: 4 mins
Share
दिल्ली एसिड अटैक केस: लड़की ने जिसे फंसाया उसने सुनाई अपनी आपबीती
दिल्ली में हुए एसिड हमले में आया नया मोड
  • DU की छात्रा पर हुए एसिड अटैक मामले में आरोपी जितेंद्र ने खुद को पूरी तरह निर्दोष बताया है
  • जितेंद्र का कहना है कि उसे पीड़िता के परिवार ने गलत तरीके से फंसाने की साजिश के तहत फंसाया गया था
  • पुलिस जांच में पता चला कि पीड़िता के पिता ने जितेंद्र और उसके परिवार को फंसाने के लिए साजिश रची थी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

दिल्ली विश्वविद्यालय (DU)  की 20 वर्षीय छात्रा पर एसिड अटैक मामले में अब एक नया मोड आता दिख रहा है. दरअसल, इस मामले में पीड़िता ने जिस आरोपी जितेंद्र पर एसिड अटैक करने का आरोप लगाया है, उसने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर बड़ा दावा किया है. अपने इस दावे में आरोपी शख्स ने कहा है कि वह इस मामले में निर्दोष है. आरोपी ने कहा है कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया था. आरोपी के इस बयान के बाद अब घटना पीड़िता के परिवार द्वारा उस शख्स को फंसाने की साजिश के तौर पर नजर आने लगी है. पुलिस आरोपी के दावों की फिलहाल जांच कर रही है.  

आपको बता दें कि इस मामले में पहले आरोपी बनाए गए जितेंद्र ने ‘पीटीआई-भाषा' से कहा कि मुझे इस मामले में गलत तरह से फंसाया गया था. पूरी घटना को मुझे फंसाने की साजिश के तहत अंजाम दिया गया था. वह रविवार को उत्तर-पश्चिम दिल्ली के अशोक विहार इलाके में हुए कथित तेजाब हमले के मामले में आरोपी था. बाद में दिल्ली पुलिस ने कहा कि जितेंद्र कथित हमले में शामिल नहीं था. जितेंद्र ने दावा किया कि घटना के समय वह घटनास्थल पर मौजूद भी नहीं था.

जितेंद्र ने कहा कि मैं उस दिन करोल बाग में काम कर रहा था और शाम करीब 7.30 बजे मुझे पुलिस का फोन आया और मुझे मामले की जानकारी दी गई. उधर, बीते मंगलवार को, दिल्ली पुलिस ने कहा कि उनकी जांच से पता चला है कि छात्रा के पिता अकील खान ने उसके चाचा और भाई के साथ मिलकर जितेंद्र और उसके परिवार को गलत तरह से फंसाने के लिए हमले की साजिश रची थी, जिन्होंने पहले खान के खिलाफ बलात्कार और तेजाब हमले की शिकायत दर्ज कराई थी.

पुलिस के अनुसार, खान ने अशोक विहार के पास अपनी बेटी के हाथ और बैग पर एक रसायन डाला और जांचकर्ताओं को गुमराह करने के लिए मोटरसाइकिल पर भाग गया. उसे जितेंद्र की पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए बलात्कार के एक मामले में सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया. जितेंद्र ने कहा कि उसकी पत्नी ने पहले खान पर यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेल का आरोप लगाया था. उसने कहा कि मेरी पत्नी ने पहले शिकायत की थी कि वह उसे ब्लैकमेल कर रहा है. वह उसे बार-बार फोन कर रहा था और उसे कुछ वीडियो और अन्य फुटेज भेज रहा था. मैंने खुद कभी वे वीडियो नहीं देखे. 

उसने 2021 में दोनों परिवारों के बीच हुए एक झगड़े के बारे में भी बताया.  जितेंद्र ने कहा कि 29 सितंबर, 2021 को मेरी पत्नी और उसकी पत्नी व बेटी के बीच हाथापाई हुई थी. मैंने केवल अपनी पत्नी की मदद के लिए हस्तक्षेप किया था. उस दौरान, उसका भाई भी आया और मुझसे लड़ने लगा. हमने रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन बाद में पुलिस ने हमारा समझौता कराया क्योंकि हम कोई झगड़ा नहीं चाहते थे.

उसने आरोप लगाया कि समझौते के बावजूद उत्पीड़न बंद नहीं हुआ. उसने दावा किया कि मेरी पत्नी ने बाद में मुझे बताया कि उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी थी. दिल्ली पुलिस ने बाद में स्पष्ट किया कि जितेंद्र कथित हमले में शामिल नहीं था. पुलिस उपायुक्त (उत्तर-पश्चिम) भीष्म सिंह ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज और लोकेशन की जानकारी से पुष्टि हुई है कि घटना के समय जितेंद्र करोल बाग में अपने कार्यस्थल पर था.

जितेंद्र ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने पूरी जांच की है. उन्होंने हर चीज की पुष्टि की और मेरे कार्यस्थल के गवाहों के बयान दर्ज किए. इसके बाद, उन्होंने मुझे क्लीन चिट दे दी. मुझे दिल्ली पुलिस पर पूरा भरोसा है और मुझे विश्वास है कि न्याय होगा. पुलिस इन तमाम आरोपों को लेकर भी जांच भर रही है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Acid Attack On DU Student, Delhi Police
Get App for Better Experience
Install Now