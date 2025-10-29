विज्ञापन
एसिड अटैक केस में कथित पीड़िता का पिता क्यों हुआ गिरफ्तार, उसके पास कहां से आए आरोपी की पत्नी के अश्लील वीडियो

दिल्ली पुलिस बीते दिनों डीयू की छात्रा पर हुए एसिड अटैक के मामले की हर एंगल से जांच कर रहे हैं. इस मामले में अब एक नया मोड भी आ गया है. आरोपी शख्स ने कहा है कि उसे जानबूझकर फंसाया जा रहा है. पुलिस फिलहाल उसके दावों की भी जांच कर रही है.

एसिड अटैक केस में कथित पीड़िता का पिता क्यों हुआ गिरफ्तार, उसके पास कहां से आए आरोपी की पत्नी के अश्लील वीडियो
दिल्ली पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है
नई दिल्ली:

दिल्ली में हुए एसिट अटैक मामले में पीड़िता के पिता को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस की जांच में पता चला है कि इस मामले में कई झोल हैं. दिल्ली पुलिस ने पीड़िता के पिता जिसकी पहचान अकील खान के रूप में की गई है, को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया है. उसके मोबाइल से एक महिला के 13 अश्लील वीडियो और 50 से ज्यादा फोटो मिले हैं. आखिर ये वीडियो और फोटो किसकी है ? दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये वीडियो और फोटो महिला की हैं जिसके पति पर अकील खान की बेटी ने एसिड फेंकने का आरोप लगाया था. हालांकि दिल्ली पुलिस ये पहले ही बता चुकी है कि एसिड अटैक का मामला फर्जी है. 

दरअसल, महिला अकील खान की फैक्ट्री में काम करती थी. उसने फैक्ट्री में 2021 से लेकर 2024 तक काम किया ,आरोप है कि इस दौरान अकील खान ने महिला के साथ लगातार महिला के साथ रेप किया और उसके वीडियो बनाए. इसकी शिकायत महिला ने 24 अक्टूबर 2025 को भलस्वा डेरी थाने में की ,इसके बाद अकील खान की बेटी दावा किया कि एक मोटरसाइकिल पर आए तीन लोगों ने उसपर एसिड फेंका. इसमें एक रेप पीड़ित महिला का पति भी था. जांच में पता चला कि घटना के वक्त उसका पति अशोक विहार में नहीं बल्कि करोलबाग में था. 

लेकिन जांच में सामने आया कि यह हमला असली नहीं था , हुआ यह कि छात्रा ने अपने पिता के कहने पर टॉयलेट क्लीनर अपने हाथों पर डालकर जला ली थी ताकि यह दिख सके कि उसपर एसिड अटैक हुआ है. इस प्लान का उद्देश्य था उस व्यक्ति को फंसाना, जिसके नाम पर एसिड अटैक किया गया था.  लेकिन बाद में यह पता चला कि वह व्यक्ति और उसके दो साथियों का उस वक्त कोई संबंध घटना-स्थल से नहीं था. पुलिस अधिकारी का कहना है कि यह एक तीर से कई शिकार की तरह मामला था यानी एक ही घटना में कई लोगों को निशाना बनाया गया था. 

इस केस ने दिखाया है कि जिस तरह से आरोप लगाए गए थे, वह सिर्फ देखने में गंभीर लग रहे थे.  लेकिन जांच में पता चला कि यह मुकदमेबाजी, बदला-वश साजिश का मामला था. कानूनी तौर पर अब खान के खिलाफ साजिश, झूठा मामला दर्ज करने तथा यौन उत्पीड़न व ब्लैकमेलिंग के आरोप भी हैं.

