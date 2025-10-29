विज्ञापन
मेरा पति 'हीरा' है...दिल्ली एसिड अटैक केस में आरोपी की पत्नी ने अकील खान पर फर्जी केस में फंसाने का लगाया आरोप

दिल्ली एसिड अटैक केस में आरोपी जितेंद्र की पत्नी ने भी दावा किया है कि उनके पति निर्दोष हैं और पीड़िता के परिवार ने फर्जी केस उनके ऊपर दर्ज करवाया है.

मेरा पति 'हीरा' है...दिल्ली एसिड अटैक केस में आरोपी की पत्नी ने अकील खान पर फर्जी केस में फंसाने का लगाया आरोप
  • लक्ष्मीबाई कॉलेज के पास हुए कथित एसिड अटैक मामले में आरोपी जितेंद्र की पत्नी ने उनके निर्दोष होने का दावा किया
  • जितेंद्र की पत्नी ने आरोप लगाया कि पीड़िता और उसका परिवार पहले से ही उनके परिवार को फंसाने की साजिश रच रहे थे
  • उन्होंने बताया कि घटना के समय जितेंद्र करोल बाग में ड्यूटी पर थे, जिसका उनके पास ठोस प्रमाण मौजूद है
नई दिल्ली:

दिल्ली में लक्ष्मीबाई कॉलेज के पास हुए कथित एसिड अटैक मामले पुलिस जांच में निर्दोष पाए जाने वाले आरोपी जितेंद्र की पत्नी का बयान अब सामने आया है. इस केस के आरोपी जितेंद्र की पत्नी ने सामने आकर कहा है कि उनके पति निर्दोष हैं और यह पूरा मामला झूठी साजिश का हिस्सा है. 

जितेंद्र की पत्नी का कहना है कि जिस लड़की पर एसिड अटैक का आरोप लगाया गया था, वह और उसका परिवार पहले से ही उनके परिवार को फंसाने की योजना बना रहे थे.  उन्होंने कहा कि उस लड़की, उसके पिता और उसके पूरे परिवार ने मिलकर साजिश रची और मेरे पति पर झूठा केस दर्ज कराया. मैंने पहले ही भलस्वा पुलिस स्टेशन में अकील खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. उससे बचने के लिए उन्होंने यह सब किया. 

पत्नी ने यह भी दावा किया कि हमले के वक्त उनके पति करोल बाग में ड्यूटी पर थे, जिसका सबूत उनके पास मौजूद है. उन्होंने कहा कि पुलिस को जांच में सच्चाई सामने लानी चाहिए और निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए.

अकील खान पर पहले से दर्ज है मामला

इस पूरे विवाद के बीच, कुछ दिन पहले पीड़िता के पिता अकील खान को एक रेप केस में गिरफ्तार किया गया था. उनके फोन से अश्लील वीडियो और फोटो भी बरामद किए गए हैं. पुलिस सूत्रों के अनुसार, जांच में अकील खान के खिलाफ कई आपत्तिजनक सबूत मिले हैं, जिससे एसिड अटैक केस की दिशा अब पूरी तरह बदलती दिख रही है. 

संदेह और सवालों के घेरे में केस

लक्ष्मीबाई कॉलेज के पास 27 अक्टूबर को यह कथित हमला हुआ था. घटना के बाद पुलिस ने जितेंद्र को गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में यह पूरा केस पलट गया था. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि मामले की फॉरेंसिक और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे की जांच की जा रही है.

