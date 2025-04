दिल्लीवाले ध्यान दें, IPL मैच देखने मेट्रो से कोटला जा रहे हैं, तो यह पढ़ लें

IPL का सीजन है, लोगों में मैच का बेतहाशा क्रेज है. मैच जब राजधानी दिल्ली में हो तो क्या ही कहने. दिल्ली वाले मैच को लेकर कितने क्रेजी हैं, ये किसी से छिपा नहीं है. दुनियाभर में कहीं भी मैच हो दिल्ली के लोग टिकट बुक कर पहुंच ही जाते हैं. अब जब उनके होम स्टेडियम (IPL Cricket Matches In Delhi) में मैच है तो बात ही कुछ और है. दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम, जो पहले फिरोज शाह कोटला हुआ करता था, वहां IPL के 5 मैच होने हैं. इस दौरान जाम बहुत ज्यादा होगा. इसीलिए ज्यादातर लोग मेट्रो से क्रिकेट स्टेडियम जाने की प्लानिंग कर रहे होंगे. DMRC भी आपको आसानी से आपके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए तैयार है. अंतिम मेट्रो के समय में बदलाव किया गया है. आखिरी ट्रेन अब अपने तय समय से और आगे चलेगी, जिससे यात्रियों को परेशानी न हो.

