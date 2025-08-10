गजब! दिल्ली मेट्रो ने रिकॉर्ड बना लिया, 1 दिन में पहली बार  81.87 लाख यात्रियों ने किया सफर

दिल्ली मेट्रो में हर दिन बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं. त्योहारी सीजन में तो ये आंकड़ा और भी बढ़ जाता है. रक्षाबंधन से एक दिन पहले दिल्ली मेट्रो ने तो रिकॉर्ड बना लिया. 1 दिन में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने सफर किया. ये आंकड़ा हैरान कर (Delhi Metro Travel) देने वाला है. डीएमआरसी के मुताबिक, रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर दिल्ली मेट्रो में एक दिन में 81.87 लाख यात्रियों ने सफर किया, जो अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है. ऐसा पहली बार ही हुआ है.

दिल्ली मेट्रो ने बनाया नया रिकॉर्ड

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने शनिवार को बताया कि 8 अगस्त को उसके सभी कॉरिडोर पर रिकॉर्ड 81.87 लाख यात्रियों ने सफर किया. डीएमआरसी ने कहा कि यह एक दिन में सफर करने वाले यात्रियों का ये आंकड़ा सबसे ज्यादा है. पिछला रिकॉर्ड 18 नवंबर, 2024 को 78.67 लाख यात्रियों का था. अधिकारियों ने बताया कि अन्य अधिक सवारियों वाले दिनों में 20 अगस्त, 2024 को 77.48 लाख और 13 फरवरी, 2024 को 71.09 लाख यात्रियों ने सफर किया था.

8 अगस्त को मेट्रो ट्रेन ने 92 अतिरिक्त चक्कर लगाए

DMRC के मुताबिक, रक्षाबंधन के त्योहार पर आने वाली भीड़ को देखते हुए 8 अगस्त को मेट्रो ट्रेन ने 92 अतिरिक्त चक्कर लगाए. 9 अगस्त को 455 अतिरिक्त चक्कर लगाए गए, ताकि यात्रियों की संख्या बढ़ाई जा सके. डीएमआरसी के एक अधिकारी ने बताया कि ये आंकड़े राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मेट्रो की विश्वसनीयता, समय की पाबंदी और निर्बाध संपर्क के प्रति यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दिखाता है.

जाम से बचने के लिए मेट्रो बनी पहली पसंद

बता दें कि एक जगह से दूसरी जगह पर समय से पहुंचने के लिए लोगों की पहली पसंद कैब नहीं बल्कि मेट्रो होती है. क्यों कि इससे ट्रैफिक जाम से जूझना नहीं पड़ता है. लोगों का समय भी बचता है और आरामदायक सफर का आनंद मिलता है. गर्मी से बचकर आराम से और समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचा जा सकता है. त्योहारी सीजन में शॉपिंग से लेकर घर आवाजाही तक बहुत से काम लोगों के पास होते हैं. बात अगर रक्षाबंधन की करें तो बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को जा रहे थे. ऐसे में मेट्रो का विकल्प सबसे बढ़िया था. 8 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर लंबा जाम लगा था. लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा. ऐसे में मेट्रो से बढ़िया विकल्प उनके पास कोई दूसरा नहीं था. सुविधाजनक सफर के लिए दिल्ली मेट्रो ही लोगों की पहली पसंद है.