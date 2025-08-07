10 साल बाद लौटे पति ने हथौड़े से की पत्नी की हत्या, सीसीटीवी फुटेज से हुई आरोपी की पहचान

दिल्ली में एक सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आई है, जहां एक शख्स ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. जानकारी के मुताबिक, घटना की सूचना बुधवार तड़के सुबह करीब 4 बजकर 9 मिनट पर पुलिस कंट्रोल रूम को मिली. जानकारी के मुताबिक पति साधु के भेष में आया था और उसने हथौड़े से अपनी पत्नी की हत्या कर दी.

पुलिस जब मौके पर पहुंची तो देखा कि 50 साल की महिला किरण झा, जो पेशे से मरीजों की देखभाल करने का काम करती थीं, मृत अवस्था में पड़ी थीं. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, बल्कि उनका ही पति प्रमोद झा है, जिसकी उम्र लगभग 60 साल बताई जा रही है.

दस साल बाद लौटा था गांव से

परिवारवालों से पूछताछ में पता चला कि प्रमोद झा करीब 10 साल बाद गांव से दिल्ली आया था. वह 1 अगस्त को बिहार के मुंगेर स्थित गांव चिड़ियाबाद, जमालपुर से दिल्ली पहुंचा था. बताया जा रहा है कि पति-पत्नी पिछले 10 सालों से अलग-अलग रह रहे थे, और प्रमोद झा फिलहाल किसी काम में नहीं लगा हुआ था.

बहू और पोती के साथ रहती थीं किरण

मृतक किरण झा अपने बेटे दुर्गेश, बहू कमल झा और पोती के साथ रहती थीं. दुर्गेश बिहार के दरभंगा में सत्याम माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करता है. वारदात के समय वह दिल्ली में मौजूद नहीं था.

सीसीटीवी में दिखा आरोपी

दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में आरोपी प्रमोद झा को रात 12 बजकर 50 मिनट पर घर से बाहर जाते हुए देखा गया है. पुलिस को शक है कि हत्या करने के बाद वह फरार हो गया. फिलहाल पुलिस ने मौके को क्राइम सीन घोषित कर सुरक्षा घेरे में ले लिया है. FSL (फॉरेंसिक टीम) भी मौके पर पहुंच गई है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. कमरे के अंदर से ही हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद किया गया है.

पुलिस की टीमें आरोपी की तलाश में रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भेजी गई हैं. फिलहाल हत्या की वजह साफ नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं से जांच में जुटी है.