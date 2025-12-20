दिल्ली में प्रदूषण पर रोक के दावे, क्या बॉर्डर पर उड़ रही नियमों की धज्जियां...NDTV के रियलिटी चेक में जानिए

दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है, AQI 365 तक पहुंच चुका है, हवा जहरीली बनी हुई है. इसी वजह से राजधानी में GRAP-4 की पाबंदियां लागू हैं. बढ़ते प्रदूषम की वजह से नियम साफ हैं कि दिल्ली में सिर्फ BS6 गाड़ियां, CNG, इलेक्ट्रिक और आवश्यक सेवाओं वाले वाहन ही प्रवेश कर सकते हैं. BS-IV डीजल और उससे नीचे के वाहनों पर सख्त प्रतिबंध लगा हुआ है. उल्लंघन पर भारी जुर्माना और गाड़ी जब्ती का प्रावधान है. दिल्ली सरकार का दावा है कि पिछले 24 घंटे में 11 हजार से ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का चालान किया गया है. लेकिन NDTV के रियलिटी चेक में तस्वीर कुछ और सामने आई.

चिल्ला बॉर्डर की हकीकत

NDTV टीम ने चिल्ला बॉर्डर पर चेकिंग का जायजा लिया। यहां पुलिस के बैरिकेड और भारी चेकिंग के बावजूद एक BS-IV डीजल गाड़ी (UP13 BT 2636) आराम से दिल्ली में दाखिल हो गई. ड्राइवर ने बताया कि गाड़ी BS4 डीजल की है और आराम से एंट्री मिल गई, कोई पैसे नहीं दिए. बुलंदशहर से राशन लेकर आ रहे हैं." यानी सख्त नियमों के बावजूद BS-IV डीजल गाड़ियां दिल्ली में प्रवेश कर रही हैं. अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऐसे में प्रदूषण पर काबू पाया जा सकता है?

गाजीपुर बॉर्डर का हाल

गाजीपुर बॉर्डर पर NDTV ने वॉकथ्रू किया, फोन की स्क्रीन पर AQI दिखाया 365, यानी हवा बेहद जहरीली. यहां ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे. ऐप के जरिए यह जांच हो रही थी कि गाड़ी BS6 है या नहीं.

दिल्ली सरकार के नियम:

दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-VI से नीचे सभी वाहन प्रतिबंधित छूट: CNG/Electric, Public Transport, Essential Services निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित दिल्ली पंजीकृत डीज़ल BS-IV व उससे नीचे HGV प्रतिबंधित आपातकालीन वाहन (Ambulance, Fire, Police) पर कोई रोक नहीं

NDTV ने बॉर्डर पर गाड़ी चालकों से भी बातचीत की और ये जानने क्या चेकिंग के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं? उनकी गाड़ी कौन सी है, कहां से आ रहे हैं और क्या सामान लेकर जा रहे हैं?

रियलिटी चेक का नतीजा

दिल्ली में GRAP-4 लागू है, लेकिन बॉर्डर पर नियमों का पालन ढीला है. BS-IV डीजल गाड़ियां बिना रोक-टोक दाखिल हो रही हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सिर्फ कागजों पर सख्ती से दिल्ली की हवा साफ होगी?