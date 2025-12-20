विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली में प्रदूषण पर रोक के दावे, क्या बॉर्डर पर उड़ रही नियमों की धज्जियां...NDTV के रियलिटी चेक में जानिए

दिल्ली में GRAP-4 लागू है और BS-IV डीज़ल गाड़ियों पर सख्त रोक की बात कही जा रही है. लेकिन NDTV के रियलिटी चेक में चिल्ला बॉर्डर से एक BS-IV डीज़ल गाड़ी आराम से दाखिल होती दिखी.

Read Time: 3 mins
Share
दिल्ली में प्रदूषण पर रोक के दावे, क्या बॉर्डर पर उड़ रही नियमों की धज्जियां...NDTV के रियलिटी चेक में जानिए
  • दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक है, जहां AQI 365 तक पहुंचकर हवा जहरीली बनी हुई है
  • राजधानी में GRAP-4 नियमों के तहत केवल BS6, CNG, इलेक्ट्रिक और आवश्यक सेवा वाहन ही प्रवेश कर सकते हैं
  • BS-IV और उससे पुराने डीजल वाहनों पर सख्त प्रतिबंध और उल्लंघन पर भारी जुर्माना तथा वाहन जब्ती का प्रावधान है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है, AQI 365 तक पहुंच चुका है, हवा जहरीली बनी हुई है. इसी वजह से राजधानी में GRAP-4 की पाबंदियां लागू हैं. बढ़ते प्रदूषम की वजह से नियम साफ हैं कि दिल्ली में सिर्फ BS6 गाड़ियां, CNG, इलेक्ट्रिक और आवश्यक सेवाओं वाले वाहन ही प्रवेश कर सकते हैं. BS-IV डीजल और उससे नीचे के वाहनों पर सख्त प्रतिबंध लगा हुआ है. उल्लंघन पर भारी जुर्माना और गाड़ी जब्ती का प्रावधान है. दिल्ली सरकार का दावा है कि पिछले 24 घंटे में 11 हजार से ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का चालान किया गया है. लेकिन NDTV के रियलिटी चेक में तस्वीर कुछ और सामने आई.

चिल्ला बॉर्डर की हकीकत

NDTV टीम ने चिल्ला बॉर्डर पर चेकिंग का जायजा लिया। यहां पुलिस के बैरिकेड और भारी चेकिंग के बावजूद एक BS-IV डीजल गाड़ी (UP13 BT 2636) आराम से दिल्ली में दाखिल हो गई. ड्राइवर ने बताया कि गाड़ी BS4 डीजल की है और आराम से एंट्री मिल गई, कोई पैसे नहीं दिए. बुलंदशहर से राशन लेकर आ रहे हैं." यानी सख्त नियमों के बावजूद BS-IV डीजल गाड़ियां दिल्ली में प्रवेश कर रही हैं. अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऐसे में प्रदूषण पर काबू पाया जा सकता है?

ये भी पढ़ें : समय तय होने के बाद भी संसद में प्रदूषण पर क्यों नहीं हुई चर्चा? सरकार ने विपक्ष को ठहराया जिम्मेदार

गाजीपुर बॉर्डर का हाल

गाजीपुर बॉर्डर पर NDTV ने वॉकथ्रू किया, फोन की स्क्रीन पर AQI दिखाया 365, यानी हवा बेहद जहरीली. यहां ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे. ऐप के जरिए यह जांच हो रही थी कि गाड़ी BS6 है या नहीं.

दिल्ली सरकार के नियम:

  1. दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-VI से नीचे सभी वाहन प्रतिबंधित
  2. छूट: CNG/Electric, Public Transport, Essential Services
  3. निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित
  4. दिल्ली पंजीकृत डीज़ल BS-IV व उससे नीचे HGV प्रतिबंधित
  5. आपातकालीन वाहन (Ambulance, Fire, Police) पर कोई रोक नहीं

NDTV ने बॉर्डर पर गाड़ी चालकों से भी बातचीत की और ये जानने क्या चेकिंग के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं? उनकी गाड़ी कौन सी है, कहां से आ रहे हैं और क्या सामान लेकर जा रहे हैं?

ये भी पढ़ेंं : सरकारी स्कूलों में लगेंगे 10,000 एयर प्यूरीफायर, प्रदूषण से निजात के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान

रियलिटी चेक का नतीजा

दिल्ली में GRAP-4 लागू है, लेकिन बॉर्डर पर नियमों का पालन ढीला है. BS-IV डीजल गाड़ियां बिना रोक-टोक दाखिल हो रही हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सिर्फ कागजों पर सख्ती से दिल्ली की हवा साफ होगी?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Pollution, GRAP-4 Restrictions, AQI Delhi, BS-IV Diesel Vehicles, Delhi Border Checking, Reality Check NDTV, Delhi Air Quality Hazardous, Delhi Traffic Police GRAP Rules, BS6 Vehicle Entry Delhi, Delhi Pollution Control Measures
Get App for Better Experience
Install Now