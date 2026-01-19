विज्ञापन
विशेष लिंक

गणतंत्र दिवस से पहले हाई अलर्ट, दिल्ली पुलिस ने लगाए वांटेड आतंकियों के पोस्टर

पुलिस ने कहा है कि जनता की सतर्कता और सहयोग ही आतंकी साजिशों को नाकाम करने में सबसे बड़ी ताकत है. गणतंत्र दिवस के जश्न को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए हर नागरिक को जिम्मेदारी निभानी होगी.

Read Time: 3 mins
Share
गणतंत्र दिवस से पहले हाई अलर्ट, दिल्ली पुलिस ने लगाए वांटेड आतंकियों के पोस्टर

77वें गणतंत्र दिवस से ठीक पहले दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद हैं. खुफिया इनपुट्स के आधार पर हाई अलर्ट जारी करते हुए पुलिस ने शहर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों, मेट्रो स्टेशनों और भीड़भाड़ वाले बाजारों में कुख्यात वांटेड आतंकियों के पोस्टर चस्पा किए हैं. रविवार रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी दिल्ली पुलिस ने पोस्टर लगाए और सुरक्षा बड़ाई.

ये पोस्टर बब्बर खालसा इंटरनेशनल, जैश-ए-मोहम्मद, अल-कायदा और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के सदस्यों के हैं. इनमें सबसे प्रमुख नाम खालिस्तान टाइगर फोर्स (KTF) के चीफ अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला का है, जो कनाडा से बैठकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकी नेटवर्क चला रहा है.पुलिस ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, निजामुद्दीन, आनंद विहार, सराय रोहिल्ला सहित प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर ये पोस्टर लगाए हैं.

भीड़भाड़ वाले बाजारों में भी सतर्कता

दिल्ली के मशहूर और हमेशा भीड़ से भरे बाजारों जैसे सरोजनी नगर, करोल बाग, लाजपत नगर, पहाड़गंज, सदर बाजार और चांदनी चौक में भी ये पोस्टर चस्पा किए गए हैं. पुलिस का स्पष्ट मकसद है कि रोजाना लाखों यात्री और खरीदार इन जगहों पर आते-जाते हैं. अगर कोई इन आतंकियों को पहचानता है या उनकी गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी रखता है, तो तुरंत दिल्ली पुलिस को सूचित करे. पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत नजदीकी पुलिसकर्मी को सूचित करें या इमरजेंसी नंबर 112 पर कॉल करें.

खुफिया एजेंसियों के मुताबिक खतरा

खुफिया सूत्रों के अनुसार, खालिस्तानी संगठनों के साथ-साथ बांग्लादेश स्थित कुछ आतंकी तत्व और स्थानीय गैंगस्टरों का ‘हाइब्रिड मॉडल' सक्रिय है. विदेश में बैठे हैंडलर्स अब सीधे भारत नहीं आते, बल्कि पंजाब और आसपास के राज्यों के गैंगस्टरों को फुट सोल्जर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं. इनके जरिए हथियार सप्लाई, रेकी और हमलों की साजिश रची जा रही है. दिल्ली पुलिस ने पहले से ही कई मॉक ड्रिल की हैं और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किया है. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जनता की सतर्कता और सहयोग ही आतंकी साजिशों को नाकाम करने में सबसे बड़ी ताकत है. गणतंत्र दिवस के जश्न को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए हर नागरिक को जिम्मेदारी निभानी होगी.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Republic Day 2026, Delhi High Alert, Terrorist Pictures Circulated, Delhi Police
Get App for Better Experience
Install Now