दिल्ली में रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास भीषण आग से कई झोपड़ियां जलकर राख

दिल्ली के रोहिणी में शुक्रवार देर रात रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास कई झोपड़ियों में भीषण आग लग गई.

100 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख हो गईं
  • दिल्ली के रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास झुग्गी क्षेत्र में भीषण आग लगने से करीब सौ झुग्गियां जलकर खाक हो गईं
  • आग लगने की सूचना रात लगभग साढ़े दस बजे मिली, जिसके बाद दमकल विभाग ने पंद्रह से अधिक गाड़ियां मौके पर भेजीं
  • आग में कई एलपीजी सिलेंडर फटने से आग और फैल गई तथा आसपास के लोगों में भय का माहौल उत्पन्न हो गया
नई दिल्‍ली:

दिल्ली के रोहिणी इलाके में रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास बीती रात भयानक आग लग गई, जिसमें करीब 100 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख हो गईं. आग में झुलसने से कई लोग घायल भी हुए हैं. दमकल की करीब 2 दर्ज़न से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, तब स्थिति पर काबू पाया गया. पहले भी इन झुग्गियों में कई बार आग लग चुकी है. फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है. 

दिल्ली फायर सर्विस ने बताया कि उसे रात करीब 10:56 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद 15 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं. फिलहाल दमकल कर्मी आग बुझाने में लगे हुए हैं. प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि कई झोपड़ियां जलकर खाक हो गई हैं. इस बीच, पुलिस सूत्रों ने बताया कि कई एलपीजी सिलेंडर फट गए, जिससे आग और भड़क गई और निवासियों में दहशत फैल गई. डीएफएस के एक अधिकारी ने कहा, ‘हमारी टीम आग बुझाने के लिए काम कर रही हैं.'

इस घटना के बाद सारी झुग्गियां पूरी तरह से जलकर खाक हो गयी है, और सेकड़ों लोग बेघर हो गए हैं. बरहाल देर रात करीब 2 बजे तक आग पर पूरी तरह काबू नही पाया जा सका था, और राहत और बचाव कार्य जारी है. साथ ही प्लास्टिक वेस्ट होने की वजह से कूलिंग का काम लंबे समय चल सकता है. लेकिन बड़ा सवाल है कि जब यहां इन झुग्गियों में पहले भी कई बार इस प्लास्टिक कबाड़ की वजह से आग लग चुकी है, तो फिर इन्हें हर बार यहां बनाने की इजाजत आख़िर कौन और क्यों देता है, इस हादसे का असली जिम्मेदार आखिर कौन  हैं...? 

Rithala Metro Station, Delhi Fire
