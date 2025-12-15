विज्ञापन
6 लाइसेंसी बंदूक, 2 नफरती बाप-बेटे और सिडनी में कत्लेआम! ऑस्ट्रेलिया में अब बंदूक लेने के नियम होंगे सख्त

Sydney Bondi Beach Shooting: 50 साल के साजिद अकरम और उसके 24 साल के बेटे नवीद अकरम ने रविवार की दोपहर ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर एक यहूदी उत्सव में हमला कर दिया. इस आतंकी हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत हुई है.

Sydney Bondi Beach Shooting: दो आतंकियों (बाप-बेटे) में से एक पुलिस की गोली से मारा गया
  • ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बोंडी बीच पर हुए आतंकी हमले में कम से कम 15 लोग मारे गए
  • हमले को अंजाम देने वाले दो आतंकी बाप-बेटे थे. आतंकी पिता साजिद मारा गया और बेटा नवीद गंभीर रूप से घायल है
  • साजिद अकरम के पास छह लाइसेंसी बंदूकें थीं जिनसे उसने इस भीषण सामूहिक गोलीबारी को अंजाम दिया था
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बोंडी बीच के पास रविवार, 14 दिसंबर को हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है. यह ऑस्ट्रेलिया के अंदर पिछले 3 दशकों की सबसे भीषण सामूहिक गोलीबारी है. इस कायराना और नफरत से भरे आतंकी हमले ने ऑस्ट्रेलिया को बड़ी सीख दे दी है. अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार अपने यहां और सख्त बंदूक कानूनों को लाने का फैसला कर चुकी है.

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बोंडी बीच पर दो हमलावरों ने गोलीबारी कर दी. फायरिंग उस वक्त हुई, जब यहूदी समुदाय के लोग शाम को हनुक्का का जश्न मना रहे थे. हनुक्का यहूदियों के लिए रोशनी का त्योहार है, जिसे आठ दिनों तक मनाया जाता है. हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 10 साल की एक मासूम बच्ची भी शामिल है. मृतकों में सबसे बुजुर्ग 87 वर्ष का शख्स है.

हमले का अंजाम देने वाले दोनों आतंकी रिश्ते में बाप-बेटे थे.  50 साल के हमलावर पिता का नाम साजिद अकरम था. इसे पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में घटनास्थल पर ही मार गिराया. 4 साल के आतंकी बेटे नवीद अकरम को भी गोली लगी और उसे गंभीर चोटों के कारण हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है. साजिद के पास 6 लाइसेंसी बंदूक थे और उसी से इस हमले को अंजाम दिया गया.

अब ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री एंथनी अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया के राज्यों और क्षेत्रों के नेताओं की एक बैठक बुलाई, जिसमें "देश भर में बंदूक कानूनों को मजबूत करने" पर सहमति व्यक्त की गई. अल्बानीज के ऑफिस ने कहा कि वे बंदूक लेने वालों के बैकग्राउंड की जांच में सुधार करने, गैर-नागरिकों को बंदूक लाइसेंस लेने से रोकने और कानूनी हथियारों के प्रकार को सीमित करने के तरीकों पर विचार करने पर सहमत हुए हैं.

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसी सामूहिक गोलीबारी बहुत कम हुई है. आज से लगभग 3 दशक पहले 1996 में ऑस्ट्रेलिया के पर्यटक शहर पोर्ट आर्थर में एक अकेले बंदूकधारी ने 35 लोगों की हत्या की थी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

