दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में क्राइम ब्रांच की ईस्टर्न रेंज-I टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली देसी घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. मौके से करीब 3,700 लीटर मिलावटी घी, बड़ी मात्रा में कच्चा माल, मशीनें और फर्जी पैकिंग सामग्री बरामद की है. पुलिस ने फैक्ट्री चलाने वाले दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है.

डीसीपी क्राइम ब्रांच के मुताबिक, 29 अक्टूबर को ईस्टर्न रेंज–I, क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली कि बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में नकली देसी घी बनाया जा रहा है. इसके बाद पुलिस टीम ने छापा मारा, तब फैक्ट्री में 2 लोग मिलावटी घी तैयार करते मिले. दोनों की पहचान सतेंद्र 44 साल निवासी सोनीपत, हरियाणा और प्रवीन 29 साल निवासी बखेता गांव, रोहतक, हरियाणा के रूप में हुई.

दिल्ली पुलिस ने मौके से वजन मापने की मशीनें, सीलिंग और पैकिंग मशीनें, अलग-अलग ब्रांडों के फर्जी लेबल और पैकिंग रैपर, खाली टेट्रा पैक, प्लास्टिक जार और पाउच (100 ml से लेकर 5 लीटर तक) बरामद किया. फैक्ट्री में घी के नाम पर रिफाइंड ऑयल और गैर-डेयरी पदार्थों का इस्तेमाल किया जा रहा था. आरोपी सतेंद्र ने ज्यादा कमाई के लालच में नकली घी बनाने का धंधा शुरू किया और प्रवीन, सतेंद्र के साथ जुड़कर फैक्ट्री चलाने में उसकी मदद करने लगा. दिल्ली पुलिस के अनुसार, आरोपी नकली घी को अलग-अलग ब्रांड के नाम से पैक करके मार्केट में बेच रहे थे. फिलहाल दिल्ली क्राइम ब्रांच ने फैक्ट्री सील कर दिया है और मामले में आगे की जांच जारी है.