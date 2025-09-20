रोहिणी में मुठभेड़: गोगी गैंग के बदमाश लालू को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

दिल्ली के रोहिणी जिले के बुद्ध विहार थाना इलाके में शनिवार तड़के पुलिस और बदमाश लालू, उसके साथियों के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस को जानकारी मिली थी कि लालू अपने साथियों के साथ एक सफेद स्विफ्ट कार में गौ रक्षक दल के नेता पर फायरिंग करने वाला है. इसी सूचना पर पुलिस की टीम इलाके में गश्त कर रही थी.

डीसीपी रोहिणी राजीव रंजन ने बताया कि 18 तारीख को 19 जगहों पर अपराधियों के खिलाफ रेड की थी, उस लिस्ट में गोगी गैंग का क्रिमिनल लालू भी शामिल था. ये उस दिन घर पर नहीं था, क्योंकि 7 तारीख को इसने 3 लोगों के साथ मारपीट की थी. इस मामले से पहले इस पर 5 मुकदमें और भी हैं जिसमें अटैम्प्ट टू मर्डर, आर्म्स एक्ट जैसे मामले शामिल हैं. ये मारपीट का विडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड करता था ताकि लोगों में इसकी दहशत फैले. अपने आप को दादा की तरह प्रोजेक्ट करता था.

डीसीपी राजीव रंजन ने बताया कि इसकी हरकतों से परेशान होकर गौरक्षक दल के नेता ने महापंचायत रखा था. इस बात से ये नाराज हुआ और पुलिस को सूचना मिली कि ये उन्हीं गौरक्षक दल के नेता पर अटैक करने आ रहा. जिसके बाद बुद्ध विहार की टीम अलर्ट हो गयी.

डीसीपी रोहिणी ने जानकारी दी कि बुद्ध विहार थाना क्षेत्र में बदमाश लालू सफेद स्विफ्ट कार में रात में 2:40 बजे के करीब आया. पुलिस ने इसे रूकने का इशारा किया गया. लेकिन इसने रूकने के बजाय पुलिस की गाड़ी में टक्कर मार दी. स्विफ्ट में कुल 5 क्रिमिनल थे जिनमें से 2 फरार हो गए. हालांकि लालू, इरफान ने पुलिस पर 6 राउंड फायर किया. पुलिस की जबावी कार्यवाई में लालू और इरफान के पैर में गोली लगी. जिसके बाद इनके कब्जे से सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 12 कारतूस बरामद हुए. इनके तीसरे साथी से भी पिस्टल और कारतूस बरामद हुए.