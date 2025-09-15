विज्ञापन
DUSU चुनाव 2025: सचिन पायलट ने NSUI उम्मीदवारों के समर्थन में डीयू कैंपस का किया दौरा

छात्रों से बातचीत में सचिन पायलट ने कहा कि आगामी DUSU चुनाव में एनएसयूआई उम्मीदवारों की जीत तय है. उन्होंने कहा, “दिल्ली विश्वविद्यालय देश के सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में से एक है. सभी चार एनएसयूआई उम्मीदवार छात्रों के समर्थन और विश्वास से निश्चित रूप से जीतेंगे."

  • डीयू चुनाव में एनएसयूआई उम्मीदवारों की जीत को लेकर सचिन पायलट ने पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है
  • सचिन पायलट ने मिरांडा हाउस, कैंपस लॉ सेंटर और हिन्दू कॉलेज का दौरा कर छात्रों से बातचीत की
  • एनएसयूआई का पैनल 5225 व्यापक जनसंपर्क अभियान के तहत डीयू कैंपस में सक्रिय है
नई दिल्ली:

डूसू चुनाव में अब बहुत कम वक्त बचा है. ऐसे में तमाम छात्र संगठन अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं. 18 सितंबर को मतदान होना है उससे पहले डीयू कैंपस में नेताओं के आने का सिलसिला भी जारी है. सोमवार को AICC महासचिव सचिन पायलट ने NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस, कैंपस लॉ सेंटर (सीएलसी) और हिन्दू कॉलेज का दौरा किया.

छात्रों से बातचीत में सचिन पायलट ने कहा कि आगामी DUSU चुनाव में एनएसयूआई उम्मीदवारों की जीत तय है. उन्होंने कहा, “दिल्ली विश्वविद्यालय देश के सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में से एक है. सभी चार एनएसयूआई उम्मीदवार छात्रों के समर्थन और विश्वास से निश्चित रूप से जीतेंगे. डीयू के छात्र बदलाव चाहते हैं. वे केंद्र और राज्य सरकारों की असफलताओं से वाकिफ हैं. वे हमारी विचारधारा और विज़न पर भरोसा करते हैं, और यह परिणामों में भी दिखाई देगा.”

एनएसयूआई पैनल 5225 का यह कैंपस दौरा उसके व्यापक जनसंपर्क अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य छात्रों के बीच संवाद बढ़ाना और छात्र राजनीति को मजबूत बनाना है. बहरहाल नेताओं के आने का सिलसिला भले ही जारी हो लेकिन देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे छात्रों के मन में क्या है और कौन मारेगा बाज़ी ये तो 19 सितंबर को ही साफ होगा जब नतीजे सबके सामने होंगे.

