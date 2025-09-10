विज्ञापन
दुर्गा पंडाल में पीएम मोदी की तस्वीर लगाए जाने पर सियासत गर्म, बीजेपी ने आप पर किया पलटवार

सौरभ भारद्वाज के आरोपों पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा, “सौरभ भारद्वाज हमें इस विषय पर लेक्चर न दें. छठ पूजा के समय कैसे अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें लगाई गई थीं, यह पूरा देश सोशल मीडिया पर देख चुका है."

नई दिल्ली:

दुर्गा पूजा पंडालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाने के आम आदमी पार्टी (आप) के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कड़ा पलटवार किया है. दरअसल, आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दुर्गा पूजा समितियों को निर्देश दिया है कि मां दुर्गा की प्रतिमा के साथ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर भी लगाई जाए. भारद्वाज ने इसे बंगाली समाज की आस्था के साथ खिलवाड़ करार देते हुए कहा कि भाजपा धार्मिक आयोजनों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है. उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा समितियों को सहयोग के नाम पर केवल 1200 यूनिट मुफ्त बिजली का लालच दिया जा रहा है, जबकि आयोजन का बजट लाखों-करोड़ों तक होता है.

सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि “नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री नहीं हैं. आज तक किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐसा आदेश नहीं दिया कि दुर्गा पूजा में प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाई जाए. यह बंगाली समाज की भावनाओं का अपमान है.” उन्होंने आगे कहा कि भाजपा अब रामलीला जैसे धार्मिक आयोजनों में भी प्रधानमंत्री का प्रचार करने से पीछे नहीं हट रही है.

सौरभ भारद्वाज के आरोपों पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा, “सौरभ भारद्वाज हमें इस विषय पर लेक्चर न दें. छठ पूजा के समय कैसे अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें लगाई गई थीं, यह पूरा देश सोशल मीडिया पर देख चुका है और तृणमूल कांग्रेस, जिसे आप पूजती है, उनके नेता तो पंडाल आयोजकों को धमकी देते हैं कि यदि दीदी की फोटो नहीं लगाई तो फंड नहीं मिलेगा.”

सचदेवा ने साफ कहा कि भाजपा किसी तरह के दबाव में आने वाली नहीं है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा और भाजपा कार्यकर्ता समाज सेवा के विभिन्न कार्य करेंगे.

उन्होंने आप पर हमला बोलते हुए कहा, “हम किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आने वाले. आप पार्टी पहले अपनी करतूतों पर नज़र डाले, फिर हमें नसीहत दे.” दुर्गा पूजा और पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब दिल्ली की राजनीति में नया मुद्दा बन गया है. जहां आप इसे धार्मिक भावनाओं के दुरुपयोग के रूप में देख रही है, वहीं भाजपा इसे सेवा पखवाड़ा के तहत जनसेवा का उत्सव बता रही है.

