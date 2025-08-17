विज्ञापन
1 अगस्त की सुबह, खजूरी खास इलाके से पुलिस को एक शख्स की लाश मिलने की सूचना मिली. मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच की और शव को जीटीबी अस्पताल भेजा.

दिल्ली में सनसनीखेज डबल मर्डर केस सुलझा, पैसे के चक्कर में हुई थी हत्या, 4 आरोपी हुए गिरफ्तार

दिल्ली के नॉर्थ-ईस्ट जिले में पुलिस ने एक डबल मर्डर केस को सुलझा दिया है. मामले में खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने बताया है कि पैसे के लिए पहले एक हत्या की गई. इसका खुलासा ना हो जाए इसलिए आरोपियों ने दूसरा मर्डर किया. मामले में सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है.

क्या था पूरा मामला?

दरअसल 11 अगस्त की सुबह, खजूरी खास इलाके से पुलिस को एक शख्स की लाश मिलने की सूचना मिली. मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच की और शव को जीटीबी अस्पताल भेजा. मृतक की पहचान 33 साल के राजी अहमद के रूप में हुई, जो खजूरी खास का ही रहने वाला था. इसी बीच 12 अगस्त की दोपहर, दयालपुर के नए चौहानपुर इलाके में एक मकान की पहली मंजिल के बंद रसोईघर से एक और लाश मिली. शव काफी हद तक सड़ चुका था. बाद में उसकी पहचान 37 साल के शमी आलम , निवासी लोन‍ी (यूपी) के तौर पर हुई.

जांच में मिला पुलिस को बड़ा सुराग

लाश मिलने के बाद पुलिस तुरंत जांच में जुट गई. जांच में पुलिस को बड़ा सुराग मिला. पता चला कि राजी अहमद और शमी आलम बहनोई-जीजा थे और दोनों की हत्या में एक ही गैंग का हाथ था. इसके बाद पुलिस ने जांच तेज की और लगातार सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी निगरानी और लोकल इनपुट के जरिए चार आरोपियों को पकड़ लिया.

पकड़े गए आरोपी

  • विक्की तोमर (24) – निवासी सोनिया विहार, दिल्ली
  • अशफाक (19) – निवासी कासिम विहार, लोन‍ी यूपी
  • फैजान (22) – निवासी कासिम विहार, लोन‍ी यूपी
  • मोहम्मद मसूम (25) – निवासी कासिम विहार, लोन‍ी यूपी

पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ

आरोपियों ने बताया कि राजी अहमद ने दयालपुर में एक किचन किराए पर लिया हुआ था. वहीं पार्टी के दौरान शमी आलम से पैसों को लेकर झगड़ा हुआ और उसकी हत्या कर दी गई. लाश को किचन में बंद करके आरोपी भाग गए. इसके बाद आरोपियों को डर हुआ कि राजी अहमद पुलिस को सब कुछ बता देगा, इसलिए अगले ही दिन उन्होंने राजी अहमद की भी हत्या कर दी, ताकि राज़ कभी न खुल पाए.

दोनों घटनास्थलों से क्राइम और एफएसएल टीम ने सबूत इकट्ठे किए हैं. पुलिस अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है.

