नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ग्रीन पटाखे बेचने की मंजूरी सिर्फ 21 दुकानदारों को, खरीदने से पहले जान लें पूरी लिस्ट

Green Firecrackers License: दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोगों को दिवाली से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के मौके पर होने वाली आतिशबाजी पर लगा बैन हटा दिया था और ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत दे दी थी. यानी अब दिल्ली में लोग ग्रीन पटाखे खरीद सकते हैं और दुकानदार इन्हें बेच भी सकते हैं. हालांकि, ग्रीन पटाखें बेचने की मंजूरी सभी को नहीं दी गई है. सिर्फ 21 दुकानों को ही इसका लाइसेंस दिया गया है. इसके लिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में प्रशासन ने उनका नाम और पता भी सार्वजनिक कर दिया है. जो भी दुकान आपके घर के नजदीक हो, उससे आप ग्रीन पटाखे ले सकते हैं. जिन दुकान मालिकों को लाइसेंस मिला है.

अनुज शर्मा पुत्र हरी शंकर. दुकान पता-जी-31/2, जी-ब्लॉक, मेन रोड सीलमपुर, दिल्ली.

अभिषेक वत्स, निवासी 126, मेन रोड, मौजपुर, दिल्ली-110053

राकेश कुमार पुत्र राम सिंह, दुकान नंबर ए-31/14, मेन रोड, मौजपुर, दिल्ली-53

संजय कटारिया, नेता जी गली, मेन रोड मौजपुर, दिल्ली-53

संदीप कटारिया निवासी नटजी शॉप ऐड.- मेन रोड मौजपुर, दिल्ली.

शुभम् गर्ग पुत्र स्व. देवेन्द्र कुमार गर्ग, दुकान नंबर डी-408, गली नंबर 20, गामरी रोड, गढ़ी मेंडू, भजनपुरा, दिल्ली.

करण गुप्ता पुत्र मुकेश कुमार, दुकान नंबर डी-439, गली नंबर 1 हनुमान मंदिर, रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली.

मनीष गुप्ता दुकान पता- सी-612, गली नंबर 4, अशोक नगर, शाहदरा, दिल्ली.

विशाल वर्मा, सी-1, ग्राउंड फ्लोर, ज्योति कॉलोनी दिल्ली.

रामपाल सिंह दुकान नंबर 274, गोकलपुरी, दिल्ली.

दिनेश गुप्ता, दुकान पता- एफ-268, गली नंबर 5, गंगा विहार, दिल्ली-94

परवेज पुत्र सफ़ी मोहम्मद शॉप ऐड, गली नंबर 12, सी-ब्लॉक, रायव नगर, मंडोली, दिल्ली

ओम कंवर, दुकान नंबर एफ-138, खजूरी खास, 30 फीट रोड, मुख्य वजीराबाद रोड, दिल्ली

हर्ष जैन शॉप ऐड नेहरू विहार, करावल नगर, दिल्ली-94

योगेश उपाध्याय, दुकान ए-आई/47, मेन रोड बृजपुरी, दिल्ली

श्री. रोहताश, गली नंबर 3, चौहान पट्टी, सोनिया विहार, दिल्ली

सुरेंद्र यादव पुत्र स्व. जगत बहादुर, दुकान नंबर 8, के.एच. नंबर 92,94, तीसरा पुस्ता, सोनिया विहार, दिल्ली

सोनू पुत्र स्व. राम जी जसवाल, दुकान सी-1/64, के. एच. नंबर 165, मुख्य तीसरा पुस्ता, सोनिया विहार, दिल्ली.

विनय कुमार पुत्र स्व. संतोष कुमार, दुकान, डी-2/313, गली नंबर 6, साढ़े तीन पुस्ता, सोनिया विहार, दिल्ली

राहुल नाई पुत्र सूरज लाल, दुकान नंबर 12, मेन मार्केट, तीसरा पुस्ता, सोनिया विहार, दिल्ली

कपिल अग्रवाल, दुकान पता- ई-5/20, डीडीए फ्लैट, नंद नगरी, दिल्ली.