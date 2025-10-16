दिल्ली पटाखा कारोबारियों की मांग, 24 घंटे के अंदर लाइसेंस जारी किए जाएं

आज चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल के नेतृत्व में दिल्ली के पटाखा कारोबारियों ने दिल्ली सचिवालय के बाहर कैंपेन चलाया. पटाखा कारोबारियों ने इसके बाद दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा और रवीन्द्र इंद्राज से मुलाकात की.

बृजेश गोयल ने बताया कि पटाखा कारोबारियों ने दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा और रवीन्द्र इंद्राज से मुलाकात करके अनुरोध किया कि 24 घंटे के अंदर‌ पटाखा फैक्ट्रियों को सभी विभागों से लाइसेंस और सभी तरह की अनुमति मिल जानी चाहिए क्योंकि एनसीआर के शहरों में ग्रीन पटाखे खरीदने के ऑर्डर पटाखा कारोबारियों ने दे दिए गए हैं.

पटाखा कारोबारी सुनील जैन और इन्द्र गोयल ने बताया कि हालांकि दिवाली में केवल 5 दिन शेष रह गए हैं और दिल्ली के पटाखा कारोबारियों के लिए अलग से विभागों से लाइसेंस लेना और ग्रीन पटाखों की व्यवस्था करना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा. दिल्ली में लगभग 185 स्थायी पटाख़ा लाइसेंस धारक कारोबारी हैं जिनको भारत सरकार के ऑफिस ऑफ एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट से स्थायी लाइसेंस मिलता है.

पिछले कुछ सालों से इन सभी 185 पटाखा कारोबारियों के लाइसेंस सस्पेंड हो गए थे. इसलिए सबसे पहले ऑफिस ऑफ एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट से लाइसेंस रिन्यू कराना होगा. इसके बाद डीएम, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस प्रशासन से लाइसेंस लेना होगा. बृजेश गोयल ने बताया कि ये सभी जरूरी कार्रवाई एक दिन के अंदर होनी चाहिए, इसके अलावा पटाखा कारोबारियों को दिल्ली के बाहर से पटाखे मंगाने पड़ेंगे क्योंकि दिल्ली में पिछले काफी सालों से पटाखे बैन होने के कारण दिल्ली में सभी पटाखा फैक्ट्रियां और प्लान्ट बंद पड़े हैं.