मामूली कहासुनी पर दोस्‍त ने कर दी चाकू घोंपकर हत्‍या, दिल्‍ली पुलिस ने 6 घंटे में 3 आरोपियों को दबोचा

Delhi Swaroop Nagar Murder Case: दिल्‍ली के स्‍वरूप नगर में मामूली कहासुनी पर एक शख्‍स ने दोस्‍त के पेट में चाकू घोंप दिया. शख्‍स की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने मर्डर कर भागे 3 आरोपियों को सिर्फ 6 घंटे में गिरफ्तार कर लिया और चौथे आरोपी की तलाश कर रही है.

  • दिल्ली के स्वरूप नगर में मामूली कहासुनी से शुरू हुआ झगड़ा चाकू से हमला तक बढ़ गया था.
  • 26 वर्षीय देवेन्द्र की उसके दोस्‍त ने पेट में चाकू मारकर हत्‍या कर दी और मौके-ए-वारदात से फरार हो गया.
  • पुलिस ने छह घंटे के अंदर हत्‍या से जुड़े तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और चौथे की तलाश जारी रखी है.
नई दिल्‍ली:

Delhi Murder Case: दिल्ली के आउटर नॉर्थ ज़िले के स्वरूप नगर इलाके में शुक्रवार देर रात एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई. मामूली कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोस्तों के बीच झगड़े में चाकू चल गया और 26 साल के देवेन्द्र की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सिर्फ 6 घंटे में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और चौथे की तलाश जारी है. पुलिस ने हत्‍या में इस्‍तेमाल खून से सना चाकू भी बरामद कर लिया है. 

शुक्रवार  रात करीब 8:30 बजे लोअर जीटीके रोड, स्वरूप नगर के एंट्री गेट पिकेट के पास देवेन्द्र की अपने चार दोस्‍तों पवन, विकास, अविनाश और रोहित से किसी छोटी-सी बात पर कहासुनी हो गई. बहस बढ़ी और इनके बीच हाथापाई शुरू हो गई. उसी दौरान पवन ने जेब से चाकू निकाला और देवेन्द्र के पेट में वार कर दिया. देवेन्द्र लहूलुहान होकर ज़मीन पर गिर पड़ा. आसपास मौजूद लोग उसे तुरंत बाबू जगजीवन राम अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस को रात करीब 11:40 बजे अस्पताल से सूचना मिली कि एक युवक की हत्‍या कर दी गई है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि परिजनों और चश्मदीद गवाहों से पूछताछ के बाद आरोपियों की पहचान हो गई. पुलिस ने CCTV फुटेज का भी सहारा लिया गया. रातभर छापेमारी के बाद सिर्फ 6 घंटे के अंदर तीन आरोपी  रोहित, अविनाश और पवन को अलग-अलग ठिकानों से गिरफ्तार कर लिया गया.

रोहित, खड्डा कॉलोनी का रहने वाला है और पड़ोसियों के मुताबिक, वह गुस्सैल स्वभाव का है. अविनाश, स्वरूप विहार में रहता है और मजदूरी करता है. वह पहले भी झगड़े-फसाद में शामिल रहा है. वहीं, तीसरा आरोपी पवन, भलस्वा डेयरी का रहने वाला जो दिहाड़ी मजदूर है. इसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं. पुलिस चौथे आरोपी विकास की तलाश अभी कर रही है. 

गिरफ्तार पवन की निशानदेही पर पुलिस ने खून से सना चाकू बरामद कर लिया है, जो हत्या में इस्तेमाल हुआ था. इसके अलावा आरोपियों के कपड़े और अन्य सबूत भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं. डीसीपी आउटर नॉर्थ हरेश्वर स्वामी ने बताया, 'मामला हत्‍या का था. इसलिए हमारी टीमें पूरी रात लगातार काम करती रहीं. तेज़ और संगठित कार्रवाई के चलते केवल छह घंटे में ही तीन आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए. चौथे की तलाश भी जल्द पूरी कर ली जाएगी. पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता है.'

