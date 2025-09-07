विज्ञापन
दिल्ली में कल फिर आंधी-तूफान और बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अपडेट

Delhi Weather Update: देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार को भी आंधी-तूफान और बारिश के आसार है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान में इस बात की जानकारी दी गई है.

दिल्ली में सोमवार को भी बारिश के आसार.
  • दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
  • मौसम विभाग ने सोमवार को गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है, तापमान 35-24 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.
  • रविवार को मयूर विहार में 16 मिमी, रिज में 5.7 मिमी और पीतमपुरा में 1.5 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई.
Delhi Weather Update: अगस्त पूरा बीतने के बाद अब सितंबर का पहला सप्ताह भी समाप्त हो चुका है. लेकिन बारिश का दौर अभी भी जारी है. रविवार को भी दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई. अब मौसम विज्ञान विभाग की ओर से पूर्वानुमान में सोमवार को भी बारिश के आसार जताए गए है. मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी अपडेट में बताया गया कि रविवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

सोमवार को गरज के साथ बारिश की संभावना

IMD ने बताया कि दिल्ली में न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 0.5 डिग्री कम है. मौसम विभाग ने राजधानी में सोमवार को गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है. साथ ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 35 और 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में शाम साढ़े पांच बजे सापेक्षिक आर्द्रता का स्तर 80 प्रतिशत दर्ज किया गया. दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में रविवार को मौसम की स्थिति काफी हद तक शुष्क रही तथा चुनिंदा क्षेत्रों में हल्की वर्षा हुई.

रविवार को दिल्ली के किस इलाके में कितनी हुई बारिश

रिज में सुबह साढ़े आठ बजे तक 5.7 मिमी बारिश हुई जबकि मयूर विहार और पीतमपुरा में क्रमशः 16 मिमी और 1.5 मिमी बारिश दर्ज की गई. सफदरजंग, पालम, आयानगर, पूसा, नजफगढ़ और जनकपुरी सहित अन्य स्टेशन पर इतनी बारिश नहीं हुई, जिसे दर्ज किया जा सके.

लगातार हो रही बारिश से AQI कंट्रोल में

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, राजधानी में रविवार शाम चार बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 74 दर्ज किया गया, जो‘संतोषजनक' श्रेणी में आता है.

सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा', 51 से 100 के बीच को ‘संतोषजनक', 101 से 200 के बीच को ‘मध्यम', 201 से 300 के बीच को ‘खराब', 301 से 400 के बीच को ‘बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच को ‘गंभीर' माना जाता है.

निचले इलाकों में अभी बाढ़ का चुनौती बरकरार

बारिश के साथ-साथ दिल्ली बाढ़ से भी परेशान है. लगातार हो रही बारिश और बाढ़ (Yamuna Flood) से हालात खराब हैं. हालांकि शुक्रवार से यमुना का जलस्तर घट रहा है, लेकिन फिर भी निचले इलाकों में बाढ़ का संकट जारी है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है. यमुना अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. 

