दिल्ली: झंडेवालान में लगी आग के दौरान पुलिस ने दिखाई बहादुरी, 6 लोगों को बचाया

दिल्ली के पहाड़गंज थाने की पुलिस टीम ने साहस और तत्परता का परिचय देते हुए छह लोगों की जान बचाई. शुक्रवार देर रात करीब 2 बजे झंडेवालान इलाके स्थित फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद थाने के SHO, पुलिस स्टाफ और PCR टीम मौके पर पहुंच गई. साथ ही आग बुझाने के लिए सात फायर टेंडर भी लगाए गए हैं. शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है.

यह कॉम्प्लेक्स थोक व्यापार का केंद्र है, जो आमतौर पर रात 10:30 बजे बंद हो जाता है. लेकिन उस रात पार्सल का काम चल रहा था, जिसके कारण पांच कर्मचारी और एक चौकीदार इमारत में मौजूद थे. आग ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुई और तेजी से पूरे कॉम्प्लेक्स में धुआं फैल गया. आग निकलने के रास्ते के पास ही लगी थी, जिससे सभी लोग ऊपरी मंजिल पर फंस गए.

लोहे की ग्रिल में फंसे चौकीदार को भी निकाला

SHO पहाड़गंज, ASI जितेंद्र कुमार, ASI धीरज कुमार और PCR स्टाफ ने फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. सबसे कठिन चुनौती चौकीदार को बचाने में आई, जो लोहे की ग्रिल में फंसा हुआ था. पुलिसकर्मियों ने भारी पत्थर से ग्रिल तोड़कर उसे बाहर निकाला. बाकी पांच लोगों को भी सुरक्षित निकाल लिया गया.

सभी को नजदीकी अस्पताल में चेकअप के लिए भेजा गया. सौभाग्य से किसी को गंभीर चोट नहीं आई है. प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है.

बचाए गए लोगों के नाम:

1. सागर (40) – झुग्गी अम्बेडकर नगर, RK आश्रम

2. संतोष (45) – पहाड़गंज

3. अनिरुद्ध (51) – चौकीदार, नांगलोई

4. छोटू (18) – हाथरस, यूपी

5. देव (22) – हाथरस, यूपी

6. सनी – हाथरस, यूपी

DCP सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट निधान वलसन ने कहा कि पुलिस और फायर ब्रिगेड की जल्‍द कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया.