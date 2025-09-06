विज्ञापन
व्‍हीलचेयर पर आरोपी, रोते हुए माफी... पुलिस मुठभेड़ में छात्राओं से छेड़खानी करने वाले बदमाशों को लगी गोली

असलम और जुल्फिकार पर स्कूल-कॉलेज के बाहर छात्राओं पर अश्‍लील कमेंट और छेड़खानी करने के आरोप हैं. साथ ही आरोपी खुद को हिंदू दिखाने के लिए दोनों हाथ में कलावा भी पहनते थे और हिन्दू लड़कियों को निशाना बनाते थे.

पुलिस ने दोनों पर 25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था. (AI फोटो)
  • कुशीनगर पुलिस ने मुठभेड़ में असलम और जुल्फिकार को गिरफ्तार किया है. दोनों पर छात्राओं से छेड़खानी का आरोप है.
  • पुलिस ने बदमाशों के पास से दो अवैध देशी तमंचे, कारतूस बिना नंबर की बाइक और 11 सौ रुपए बरामद किए हैं.
  • आरोपी रामकोला इलाके में छात्राओं पर अश्लील कमेंट करते थे और खुद को हिंदू दिखाने के लिए कलावा पहनते थे.
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एसपी ऑफिस से आई कुछ तस्‍वीरों ने बता दिया है कि मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ की नसीहत को भूलकर गुनाहों को अंजाम देना बदमाशों को कितना महंगा पड़ रहा है. व्हीलचेयर पर बैठे और रोते हुए अपने गुनाहों को माफी मांग रहे बदमाशों की सामने आई तस्‍वीरें तो यही बयां कर रही है. सीएम योगी ने कहा था कि अगर यूपी में बहन बेटियों को छेड़ा तो आगे वाले चौराहे पर यमराज बैठे दिखाई देंगे. कुशीनगर पुलिस ने मुठभेड़ में ऐसे ही बदमाशों को गिरफ्तार किया है. मुठभेड़ में असलम और जुल्फिकार के पैर में गोली लगी है. 

असलम और जुल्फिकार नाम के दोनों अपराधियों के पास कट्टा और कारतूस भी बरामद हुए हैं. दोनों रामकोला इलाके में स्कूल कॉलेज के बाहर छात्राओं पर अश्‍लील कमेंट और छेड़खानी करते थे. साथ ही आरोपी खुद को हिंदू दिखाने के लिए दोनों हाथ में कलावा भी पहनते थे और हिन्दू लड़कियों को निशाना बनाते थे. आरोप है कि दोनों बदमाश लव जेहाद में भी शामिल रहे हैं. साथ ही यह भी आरोप है कि एक छात्रा को छेड़ते हुए दोनों एक स्कूल में भी चले गए थे.  

रामकोला इलाके में आने की मिली थी सूचना

कुशीनगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ इनामी बदमाश रामकोला क्षेत्र में आने वाले हैं. इसके बाद जिले की रामकोला , कसया, खड्डा , कप्तानगंज थाने की पुलिस के साथ ही स्वाट टीम सक्रिय हो गई. पुलिस टीम रामकोला थाने के कुसुमहा पुलिया के पास घेराबंदी कर चेकिंग करना शुरू कर दिया. इसी दौरान एक मोटरसाइकिल आती नजर आई. पुलिस टीम ने रोकने का प्रयास किया गया तो वाहन सवार व्यक्तियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाब में पुलिस टीम ने भी फायरिंग की, जिसमें गोली लगी और दोनों घायल हो गए. इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बदमाशों के पास से दो अवैध देशी तमंचे, 5 जिंदा कारतूस और 2 कारतूस के खाली खोल के साथ ही बिना नंबर की बाइक और 11 सौ रुपए बरामद किए गए.  

25 हजार रुपए के इनामी थे दोनों आरोपी

मुठभेड़ में गिरफ्तार जुल्फीकार पुत्र इसहाक और असलम पुत्र मेधु रामकोला थाने के गांव मोरवन बड़का टोला के निवासी हैं. दोनों काफी दिनों से फरार चल रहे थे. पुलिस ने दोनों पर 25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था. एसपी संतोष मिश्र ने बताया कि बहुत दिनों से दोनों बदमाश पुलिस के रडार पर थे, लेकिन दोनों फरार चल रहे थे. इसके कारण ही दोनों पर 25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था. देर रात हुई मुठभेड़ में दोनों बदमाशों को गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया है. 

एसपी ने कहा कि लड़कियों और महिलाओं को छेड़ने वाले किसी कीमत पर बख्‍शे नहीं जाएंगे. 

