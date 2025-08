दिल्ली के निजामुद्दीन में सरेआम फायरिंग, दुकान मालिक घायल, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज

दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में देर रात फायरिंग होने की घटना सामने आई है. पुलिस की जांच में पता चला है कि ये घटना मरकज के सामने हुई है. फायरिंग में एक दुकान मालिक को गोली लगी है जिसे अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि दुकान खाली करने को लेकर विवाद की वजह से ये फायरिंग की गई है.

#WATCH | Delhi | An incident of firing reported in the Nizamuddin area. Police personnel are present at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/xG6cYFijBf