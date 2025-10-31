गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया राजधानी दिल्ली! हत्या और लूट के आरोपी मिस्बाह की 15 गोलियां मारकर हत्या

उत्तर पूर्वी दिल्ली में गैंगवार की एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां 20 से अधिक राउंड फायरिंग में मिस्बाह नामक एक शख्स की निर्मम हत्या कर दी गई. अज्ञात हमलावरों ने मिस्बाह को 15 गोलियां मारीं.

पुलिस के अनुसार, यह घटना उत्तर पूर्वी दिल्ली के एक प्रसिद्ध गैंगस्टर के घर से कुछ ही दूरी पर हुई, जिससे इस हत्याकांड के पीछे गैंग प्रतिद्वंद्विता की आशंका जताई जा रही है. मृतक मिस्बाह पर हत्या और लूट जैसे कई गंभीर मामले दर्ज थे और वह हाल ही में जुलाई में जेल से बाहर आया था.

इस तरह की ताबड़तोड़ फायरिंग इलाके में बढ़ते गैंगवॉर और आपराधिक तत्वों की बढ़ती दहशत को उजागर करती है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की तलाश में जुट गई है.