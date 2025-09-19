50 लाख कैश किसका? गैंगस्टर भगवान को पुलिस से बचाने के लिए किन्नर ने चली चाल लेकिन हुआ फेल

दिल्ली पुलिस को एक अपराधी के घर से छापेमारी के दौरान मिले बड़ी मात्रा में कैश, सोने और चांदी के गहनों को देखकर दंग रही गई. ये छापेमारी रोहिणी जिला पुलिस और बाहरी उत्तरी दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने की.पुलिस ने इस छापेमारी के दौरान घर से 50 लाख रुपये कैश जब्त किया है. लेकिन पुलिस छापेमारी करके मौके से सभी सामान को जब्त कर पाती, इतने में ही वहां कुछ किन्नर पहुंच गए. और उन्होंने वहां हंगामा शुरू कर दिया.

दरअसल, हुआ कुछ यूं कि दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी गैंगस्टर भगवान के ठिकाने पर छापेमारी करने. छापेमारी के दौरान गैंस्टर भगवान के घर से पुलिस को भारी मात्रा में कैश और आभूषण मिले. पुलिस घर से मिले सामान को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर रही थी तभी कहीं से एकाएक कई किन्नर वहां पहुंच गए. उन्होंने ये दावा करना शुरू कर दिया कि ये गहने और कैश गैंगस्टर भगवान के नहीं बल्कि उनके हैं. इसे लेकर पुलिस और किन्नरों के बीच में झड़प भी हुई. पुलिस ने जब जब्त किए गए सामान को लेकर उनसे सूबत मांगे और कहा कि वो साबित करे कि ये सभी सामान उनका है, तो वो कोई सबूत पेश नहीं कर पाए.

हंगामे को बढ़ता देख पुलिस ने किसी तरह वहां से जब्त किए सामान को लेकर वहां से निकली. पुलिस ने इस मामले में आयकर विभाग को भी जानकारी दे दी है. अब आयकर विभाग इस पैसे का सोर्स पता करेगा. पुलिस के अनुसार आखिर किन्नर अपने पड़ोसी के यहां इतना कैश और गहने क्यों रखेगा इसके पीछे क्या वजह हो सकती है. हालांकि भगवान ने ऐसी कोई बात पुलिस को नहीं बताई है. अब इनकम टैक्स विभाग भी इस मामले की जांच करके साफ करेगा कि आखिर इस पेज का सोर्स क्या है और भगवान इतना पैसा और गहने कहां से लाया था.

