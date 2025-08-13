विज्ञापन
दिल्ली में 'नकली' पुलिस वाला चढ़ा असली के हत्‍थे... रुतबे के लिए पहनता था सब इंस्‍पेक्‍टर की वर्दी 

आरोपी ने बताया कि वह ग्रेजुएट है और पहले अकाउंटेंट की नौकरी करता था. लेकिन समाज में रुतबा और आर्थिक फायदा पाने के लिए उसने खुद को पुलिस अफसर बताना शुरू किया.

  • दिल्ली पुलिस के मौर्या एन्क्लेव थाना पुलिस ने खुद को सब-इंस्पेक्टर बताने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.
  • आरोपी लखपत सिंह नेगी रोहिणी सेक्टर-20 का निवासी है और खुद को साइबर थाना द्वारका का सब-इंस्पेक्टर बताया था.
  • आरोपी की कार से नकली दिल्ली पुलिस आईडी कार्ड, वर्दी, नाम प्लेट, पुलिस स्टिकर, खिलौना और पिस्तौल मिली है.
नई दिल्‍ली:

दिल्ली पुलिस के उत्तर-पश्चिम जिले की मौर्या एन्क्लेव थाना पुलिस ने गश्त के दौरान एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है, जो पिछले दो साल से खुद को दिल्ली पुलिस का सब-इंस्पेक्टर बताकर लोगों को धोखा दे रहा था. आरोपी का नाम लखपत सिंह नेगी  है, जो रोहिणी सेक्टर-20 का रहने वाला है. 

कैसे खुला झूठ का राज 

13 अगस्त 2025 को मौर्या एन्क्लेव थाने की पेट्रोलिंग टीम बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पीतमपुरा के पास गश्त कर रही थी. इसी दौरान पुलिस की नज़र ह्युंडई एक्सटर कार में बैठे एक संदिग्ध व्यक्ति पर पड़ी. पूछताछ करने पर उसने अपनी पहचान बताने से बचने की कोशिश की और खुद को साइबर थाना द्वारका में तैनात सब-इंस्पेक्टर बताया.

शक होने पर पुलिस उसे थाने ले आई. गाड़ी की तलाशी में पुलिस को चार नकली दिल्ली पुलिस के आईडी कार्ड मिले, जिन पर उसकी फोटो और 'सब-इंस्पेक्टर लखपत सिंह' लिखा था. इसके अलावा सब-इंस्पेक्टर की वर्दी, नाम प्लेट, तीन मोबाइल फोन, एक खिलौना पिस्तौल, बैरेट कैप, पुलिस स्टिकर, कई बैज, कोर्ट सम्मन, 8 डेबिट/क्रेडिट कार्ड और अन्य पुलिस से जुड़ी सामग्री भी बरामद हुई. कार को भी जब्त कर लिया गया. 

पेशे से अकाउंटेंट, दर्ज हुई FIR 

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह ग्रेजुएट है और पहले अकाउंटेंट की नौकरी करता था. लेकिन समाज में रुतबा और आर्थिक फायदा पाने के लिए उसने खुद को पुलिस अफसर बताना शुरू किया. आरोपी के खिलाफ मौर्या एन्क्लेव थाने में FIR दर्ज कर ली गई है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि उसने इस फर्जी पहचान का इस्तेमाल किन-किन मामलों में किया और क्या वह किसी अन्य अपराध में शामिल रहा है.  

Delhi Police, Delhi Crime News, Delhi News Crime
