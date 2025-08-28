दिल्ली: अशोक नगर में एनकाउंटर के बाद हैरी बॉक्सर के 2 गुर्गे गिरफ्तार, मोहाली से भी पकड़े गए बदमाश

- दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हैरी बॉक्सर गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया.
- गिरफ्तार बदमाशों ने दिल्ली में कारोबारियों से उगाही करने और अपने नेटवर्क को मजबूत करने की योजना बनाई थी.
- पुलिस ने मोहाली में भी दो और शूटरों को पकड़ा, जिनके पास हथियार और टारगेट की फोटो बरामद हुई.
Delhi Police Action on Gangsters: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बार फिर गैंगस्टरों पर शिकंजा कस दिया है. कुख्यात गैंगस्टर हैरी बॉक्सर के चार गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इनमें से दो को दिल्ली में एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया, जबकि बाकी दो को पंजाब के मोहाली से दबोचा गया. पुलिस को सूचना मिली थी कि हैरी बॉक्सर गैंग के बदमाश दिल्ली में बड़ी वारदात की तैयारी कर रहे हैं. इसी सूचना पर स्पेशल सेल की टीम ने न्यू अशोक नगर इलाके में जाल बिछाया. पुलिस ने जब दोनों बदमाशों को रुकने का इशारा किया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी.
एनकाउंटर में एक बदमाश घायल, दूसरा भी गिरफ्तार
जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं. इसमें गैंग का शूटर कार्तिक जाखड़ घायल हो गया और दूसरा बदमाश कविश पुलिस के हत्थे चढ़ गया. पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों बदमाश विदेश में बैठे हैरी बॉक्सर और उसके साथी रोहित गोदारा के लिए काम करते थे. उनका मकसद दिल्ली में कारोबारियों को धमकाकर उगाही करना और यहां अपने पैर जमाना था.
गिरफ्तार बदमाशों से मिली मोहाली की टिप
दिल्ली में हुई गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि गैंग के दो और सदस्य मोहाली में बैठे हैं और वहां एक बिजनेसमैन की हत्या की साजिश रच रहे हैं. इसके बाद पुलिस की एक और टीम को पंजाब भेजा गया.
मोहाली से दो और शूटर पकड़ाए, हथियार भी जब्त
मोहाली में ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने गैंग के दो और शूटर पवन और मनोज को पकड़ लिया. इनके पास से दो पिस्टल, 17 कारतूस, तीन मैगजीन और टारगेट का फोटो बरामद हुआ. पुलिस का कहना है कि ये दोनों भी कारोबारी की हत्या करने की प्लानिंग में थे.
रोहित गोदारा के नाम पर रंगदारी मांगते थे बदमाश
स्पेशल सेल के अधिकारियों के मुताबिक, कार्तिक जाखड़ और उसके साथी पहले भी कई वारदातों में शामिल रहे हैं. उन पर बिजनेसमैन से करोड़ों रुपये की एक्सटॉर्शन कॉल करने, फायरिंग करने और हत्या की साजिश रचने के केस दर्ज हैं. पुलिस ने साफ किया है कि हैरी बॉक्सर और रोहित गोदारा हाल ही में दिल्ली और पंजाब में सक्रिय होकर अपने नेटवर्क को फैलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस कार्रवाई से उनके प्लान पर बड़ा झटका लगा है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं