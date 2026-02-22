विज्ञापन
VIDEO: चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में गिरा यात्री, रेल कर्मी की सूझबूझ और सतर्कता से बची जान

दिल्‍ली के निजामुद्दीन रेलवे स्‍टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान एक शख्‍स गिर गया. हालांकि मौके पर मौजूद एक रेलकर्मी की सूझबूझ और सतर्कता के चलते यात्री की जान बच गई.

  • रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता से दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पर चलती ट्रेन से गिरे यात्री की जान बचाई गई.
  • एक यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान‍ गिर पड़ा, जिससे गंभीर दुर्घटना होने का खतरा उत्पन्न हो गया था.
  • डिप्टी स्टेशन सुपरिंटेंडेंट रिंकू ने तुरंत स्थिति को समझकर बिना समय गंवाए यात्री को सुरक्षित बचाया.
नई दिल्‍ली:

रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता और तत्परता कई बार यात्रियों के लिए जीवन बचाने वाली साबित होती है. ऐसा ही एक मामला 20 फरवरी को दिल्‍ली के निजामुद्दीन रेलवे स्‍टेशन पर सामने आया. चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में एक शख्‍स गिर गया. हालांकि मौके पर मौजूद रेलकर्मी की सूझबूझ और सतर्कता से यात्री की जान बच गई. 

जानकारी के मुताबिक, यह घटना ट्रेन संख्या 22182 के निरीक्षण के दौरान हुई. रेलवे स्टाफ ट्रेन की नियमित जांच कर रहा था और उसी वक्‍त ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की नजर पड़ी. देखा गया कि एक यात्री चलती ट्रेन में जबरन चढ़ने की कोशिश कर रहा था. 

चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश से गिरा शख्‍स 

इस कोशिश में वह फुटबोर्ड पर लटक गया और बाद में गिर पड़ा. ट्रेन की रफ्तार के कारण किसी भी पल बड़ा हादसा हो सकता था और यात्री की जान को गंभीर खतरा था. 

इस तरह से रेलकर्मी ने बचाई यात्री की जान 

इसी दौरान ड्यूटी पर मौजूद डिप्टी स्टेशन सुपरिंटेंडेंट रिंकू ने स्थिति की गंभीरता को तुरंत भांप लिया. बिना समय गंवाए उन्होंने सतर्कता और साहस का परिचय देते हुए तुरंत कार्रवाई की. उन्‍होंने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान प्‍लेटफॉर्म पर गिरे यात्री को तुरंत पकड़कर के खींचा. 

रेलकर्मी की तत्परता के चलते यात्री को ट्रेन और प्‍लेटफॉर्म के बीच आने से बचाया. यदि कुछ सेकंड की भी देरी होती तो यह घटना जानलेवा साबित हो सकती थी. 
 

Delhi, Nizamuddin Railway Station, Passenger Life Saved
