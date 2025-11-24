दिल्‍ली नगर निगम उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दावा किया है कि पार्टी उपचुनाव में जोरदार जीत हासिल करेगी और दिल्ली की सभी 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को संगम विहार वार्ड-ए में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. यहां स्थानीय नागरिकों ने सड़क, पानी और बस सेवा से जुड़ी अपनी प्रमुख समस्याएं उनके सामने रखीं.

उन्‍होंने कहा कि जनसभा के दौरान लोगों ने गेट-1 सैनिक फार्म से बांध रोड और बांध रोड से इग्नू तक सड़क निर्माण की मांग की. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मांग को तत्काल स्वीकार करते हुए सड़क के निर्माण कार्य की घोषणा कर दी. क्षेत्र में लंबे समय से चल रही पानी की समस्या पर भी मुख्यमंत्री ने कदम उठाने का भरोसा दिया. उन्होंने कहा कि नई पाइपलाइन डालकर पानी की किल्लत को दूर किया जाएगा.

भाजपा सांसद ने बताया कि स्थानीय नागरिकों ने डीटीसी बसें न आने की शिकायत भी रखी. इस पर मुख्यमंत्री गुप्ता ने तुरंत समाधान का आश्वासन देते हुए कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए बस सेवाओं को सुचारु करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.

भाजपा सांसद बिधूड़ी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं. मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली की सभी 12 सीटों पर भाजपा विजयी होगी. बिधूड़ी ने बताया कि पिछले 10 महीनों में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उनके लोकसभा क्षेत्र के लिए लगभग हजार करोड़ रुपए की धनराशि विकास कार्यों हेतु उपलब्ध कराई है.

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए 24 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. सांसद बिधूड़ी ने कहा कि उन्होंने 69 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का मुद्दा संसद में उठाया था. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत सरकार के हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्री ने बताया कि सरकार इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही है. बिधूड़ी ने उम्मीद जताई कि इन कॉलोनियों को जल्द ही मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता जनता की समस्याओं को हल करना है और सरकार से जहां भी आवाज उठानी होगी, वे उठाते रहेंगे. उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के “सकारात्मक और विकासमुखी नजरिए” की भी सराहना की.