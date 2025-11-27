विज्ञापन
आसमान से दिखेंगे दिल्ली के रंगीन नजारे, जानें कब से शुरू होगी हॉट एयर बैलून राइड, ये हैं टिकट के दाम

Delhi Hot Balloon Ride: हर दिन चार घंटे तक हॉट एयर बैलून की सवारी का लुत्फ उठाया जा सकेगा. डीडीए ने कहा कि जरूरत के हिसाब से इसके समय को बढ़ाया जा सकता है. अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक ‘हॉट एयर बैलून’ में एक साथ चार लोग बैठ सकेंगे.

  • दिल्ली सरकार हॉट एयर बैलून सवारी शुरू करने जा रही है, आसमान से दिल्ली देखी जा सकेगी.
  • हॉट एयर बैलून की सवारी का टिकट तीन हजार रुपये का होगा, बच्चों और बड़ों के लिए समान रहेगा.
  • DDA ने बांसेरा में प्रायोगिक परीक्षण के बाद चार प्रमुख स्थानों पर यह सेवा शुरू होने जा रही है.
नई दिल्ली:

देश और दिल्ली के लोगों के लिए गुड न्यूज है. दिल्ली सरकार लोगों को दिल्ली दर्शन का एक नया अनुभव देश को देने जा रही है. अब आसमान से भी दिल्ली देखी जा सकेगी, क्यों कि शनिवार से ‘हॉट एयर बैलून' की सवारी लोगों के लिए शुरू हो जाएगी. इस खास सवारी के लिए लोगों को 3 हजार रुपये चुकाने होंगे, इस पर टैक्स अलग से लगेगा. ये जानकारी पत्रकारों को उपराज्यपाल ने दी. बच्चों और बड़ों के लिए टिकट का दाम एक जैसा ही होगा. 

हॉट एयर बैलून की सुरक्षा जांचने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सबसे पहले इसकी सवारी की. उन्होंने मंगलवार को डीडीए अधिकारियों के साथ यमुना तट पर बांसेरा में शहर की पहली हॉट एयर बैलून सवारी की. दरअसल दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बांसेरा में मंगलवार से ही इसका प्रायोगिक परीक्षण शुरू किया था. एलजी ने कहा कि उन्होंने दिल्ली के लोगों से वादा किया था कि हम मनोरंजन के लिए नई-न चीजें लाते रहेंगे. हाल ही में कई उद्यान और मनोरंजक स्थल भी विकसित किए गए हैं. अब ‘हॉट एयर बैलून' इसमें जुड़ा है.

दिल्ली  में कहां-कहां शुरू होगी  ‘हॉट एयर बैलून' की सवारी?

बता दें कि डीडीए ने जुलाई में चार जगहों पर ‘हॉट एयर बैलून' की सवारी स्टार्ट करने के लिए एक निजी एजेंसी को चुना था. इन चार जगहों में यमुना खेल परिसर, राष्ट्रमंडल खेल परिसर और यमुना तट पर दो अन्य जगहें असिता और सराय काले खां क्षेत्र के पास बांसेरा शामिल हैं.

कितनी देर तक मिलेगा ‘हॉट एयर बैलून' की सवारी का लुत्फ?

हर दिन चार घंटे तक हॉट एयर बैलून की सवारी का लुत्फ उठाया जा सकेगा. डीडीए ने कहा कि जरूरत के हिसाब से इसके समय को बढ़ाया जा सकता है. अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक ‘हॉट एयर बैलून' में एक साथ चार लोग बैठ सकेंगे. इसकी एक ट्रिप 7 से 12 मिनट तक चलेगी.

हॉट एयर बैलून कितना सुरक्षित?

सुरक्षा को देखते हुए गुब्बारे से चार रस्सियां बांधी गई हैं, जिनमें से प्रत्येक रस्सी की क्षमता सात टन है. एलजी वीके सक्सेना हॉट एयर बैलून की सवारी कर बहुत ही खुश नजर आए. उन्होंने कहा कि वह खुश और संतुष्ट हैं. वह जमीन से 120 फुट की ऊंचाई तक गए और दिल्ली दर्शन किया. इस सुविधा के शुरू होने से दिल्ली की पर्यटन क्षमता में काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

क्या होता है हॉट एयर बैलून?

इसमें एक बैलून के साथ एक बस्केट अटैच होती है. जिसमें बैठकर लोग आसपास की सैर कर सकते हैं. ऊंचाई से वे शहर की सूखसूरती का लुत्फ उठा सकते हैं. हवा में उड़ने का अनुभव कुछ अलग ही होता है. हॉट एयर बैलून गर्म हवा के ऊपर उठने के सिद्धांत पर काम करता है. इसमें एक बर्नर लगा होता है जो बैलून के भीतर की हवा को गर्म करता है. हवा गर्म होते ही यह बाहर की ठंडी हवा की तुलना में हल्की हो जाती है और बैलून को ऊपर उठा देती है.

