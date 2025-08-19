दिल्लीवाले अब 'मित्र ऐप' पर कर सकेंगे शिकायत दर्ज, जानें कैसे करेगी काम

दिल्ली सरकार के किसी विभाग, MCD या दिल्ली पुलिस से अगर दिल्लीवालों को शिकायत है तो दिल्ली मित्र ऐप से वो शिकायत कर सकते हैं.यही नहीं हर सप्ताह बुधवार सुबह 10-12 बजे तक खुद आकर भी शिकायत कर सकते हैं. शिकायत किस चरण में है और अभी तक उस पर क्या कार्रवाई हो रही है उसकी सूचना वक्त-वक्त पर मोबाइल में मैसेज के जरिए आपको आती रहेगी. लोगों के लोगों की समस्याओं को प्रभावी रूप से सुलझाने के लिए दिल्ली कैबिनेट ने मंगलवार को ये फैसला लिया है. अब एक ही ऐप ‘दिल्ली मित्र ऐप- जन शिकायत समाधान' प्रणाली के जरिए उनकी सभी शिकायतों का निवारण किया जाएगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि सरकार का यह निर्णय शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध सेवा सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा. विशेष बात यह है कि इस ऐप से दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, नगर निगम समेत सभी विभागों से जुड़ी शिकायतों का निपटारा किया जाएगा. शिकायतों का हर हाल में समाधान करने के लिए सिस्टम को बेहद मजबूत बनाया गया है और निगरानी की ठोस व्यवस्था की गई है.

जब समाधान नहीं होगा, शिकायत पर देना होगा अपडेट

शिकायतों को डिजिटल करने का फायदा ये होगा कि उसकी हर स्तर पर निगरानी होगी और जब तक उसका समाधान नहीं हो जाएगा, तब तक वरिष्ठ अधिकारी उस पर निगाह रखेंगे. मुख्यमंत्री का कहना है कि इसी उद्देश्य से ‘दिल्ली मित्र' नामक एकीकृत मंच तैयार किया गया है, जो न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन (Minimum Government, Maximum Governance) और गुड गवर्नेंस की भावना को मूर्त रूप देगा. मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि दिल्ली के लोग अब इस ऑनलाइन सिंगल विंडो के जरिए चार आसान माध्यमों से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे, इनमें वेब पोर्टल, मोबाइल एप्लिकेशन (iOS एवं एंड्रॉइड दोनों पर उपलब्ध), व्हाट्सएप और कॉल सेंटर शामिल हैं. लोग दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, डीडीए, दिल्ली नगर निगम, एनडीएमसी, दिल्ली कैंट से जुड़ी शिकायतें यहां दर्ज करा सकेंगे. उन्होंने बताया जो लोग कागज पर लिखी शिकायतें देंगे. उन्हें डिजिटलाइज कर इस ऐप में डाल दिया जाएगा. इन शिकायतों को मुख्यमंत्री कार्यालय, सभी कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों, मुख्य सचिव व सभी विभागों के कार्यालयों में जमा किया जा सकेगा.

मोबाइल ओटीपी के माध्यम से पोर्टल अथवा मोबाइल ऐप पर लॉगिन कर सकेंगे

दिल्ली के लोग अपने मोबाइल ओटीपी के माध्यम से पोर्टल अथवा मोबाइल ऐप पर लॉगिन कर सकेंगे. प्रत्येक शिकायत के लिए 100 प्रतिशत फीडबैक का प्रावधान होगा. यदि कोई नागरिक निवारण से संतुष्ट नहीं होता तो उसकी नकारात्मक प्रतिक्रिया के आधार पर शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाएगी ताकि बेहतर निवारण हो सके. अगर शिकायतकर्ता फिर भी संतुष्ट नहीं है तो उसे तीसरा अवसर भी मिलेगा. यही नहीं शिकायत दर्ज होने के बाद उसकी स्थिति की जानकारी नागरिकों को प्रत्येक चरण पर एसएमएस अलर्ट के माध्यम से दी जाएगी. इससे शिकायतकर्ता को यह पता चलता रहेगा कि उनकी समस्या किस स्तर पर और किस चरण में है. मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायतों के समयबद्ध निपटान के लिए प्रत्येक विभाग जन शिकायत समाधान अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे प्रत्येक बुधवार को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक बिना किसी पूर्व नियुक्ति के नागरिकों से प्रत्यक्ष रूप से मिलें और उनकी शिकायतों का समाधान करें.

कैबिनेट बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि यह प्रणाली आगामी दो माह के भीतर लागू कर दी जाएगी. इसके पश्चात धीरे-धीरे दिल्ली सरकार के मौजूदा पीजीएमएस (Public Grievance Monitoring System) को भी इस नए मंच में एकीकृत कर दिया जाएगा, ताकि शिकायत निवारण के सभी साधन एक ही जगह उपलब्ध हो सकें.

कैबिनेट की बैठक में नर्सिंग स्टाफ को दी गई बड़ी राहत

मंगलवार हुई कैबिनेट की बैठक में नर्सिंग स्टाफ को बहुत बड़ी राहत दी गई... कैबिनेट ने नर्सिंग इंटर्न के स्टाइपेंड को 2630% बढ़ा दिया है. पहले नर्सिंग स्टूडेंट को इंटर्नशिप 500 मिलती थी जिसे बढ़ा कर 13,150 रूपये किया गया.दिल्ली के अंदर कुल 180 इंटर्न नर्सिंग स्टाफ को मिलेगा फायदा..हालांकि साल 2022 में केंद्र सरकार द्वारा स्टाइपेंड बढ़ाया गया था, लेकिन दिल्ली में लागू नहीं किया गया था.कैबिनेट की बैठक में दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं में कैसे बेहतरी किया जाए उस पर विस्तार से चर्चा की गई.इसी दिशा में स्टाइपेंड को बढ़ाने का फैसला किया गया.

